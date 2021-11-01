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Милиционеры Кыргызстана празднуют 97-годовщину со дня образования структуры

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- Айжан Мамбеталиева
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Ежегодно, 1 ноября сотрудники органов внутренних дел КР отмечают профессиональный праздник.

14 октября 1924 года стал днем образования государственности кыргызов в советскую эпоху. В состав Кара-Кыргызской

автономной области вошла в основном нынешняя территория Кыргызстана с населением 714 648 человек, состоящая из 75 волостей.

1 ноября 1924 года Ревком Кара-Кыргызской автономной области образовал Административный отдел во главе с И. Тойчиновым, куда входило и

Управление областной милиции. Сегодня, именно эта дата считается днем образования милиции.

Однако, первые отряды милиции в истории Кыргызстана появились еще в конце марта 1917 г. Это были народные формирования, организованные на угольных копях Сулюкты, Кызыл-Кии, а также в городе Ош. 20 января 1918 года образована Пишпекская милиция – народная дружина для охраны, сохранения достояния общины и общественной безопасности граждан. Отряд милиции состоял из 20 человек и был вооружен 20 винтовками.

В годы гражданской войны и борьбы с басмачеством создавались отряды самообороны и добровольческие отряды, выполнявшие функции милиции.

Навсегда останутся в истории имена тех, кто создавал первые подразделения рабоче-крестьянской милиции Кыргызстана. Это Б.С.Султанов, Н.С.Султанов, Э.Алиев, А.Орозбеков, С.Касымбеков, Г.Шадилов, С.Мураталин, Т.Токбаев, И.Кабеков, Д.Карабеков, И.Токбаев, З.Бегалиев, Г.Улисков, Н.Орозалиев и многие другие.

Сегодня, по случаю праздника в Министерстве внутренних дел состоялось торжественное мероприятие. С профессиональным праздником поздравить сотрудников и ветеранов ОВД пришли государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов и руководитель ситуационного центра

администрации президента Адилет Джанузаков.

Выступая на мероприятии государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов подчеркнул: "Защищать общественный порядок, жизнь,

безопасность и права людей – это действительно благородная, значимая, очень сложная, а зачастую и опасная работа. С праздником дорогие

сотрудники и ветераны ОВД! Хочу пожелать вам новых значимых достижений, успехов в службе, взаимопонимания и любви в семьях, надёжной поддержки со стороны родных и близких".

Далее, министр внутренних дел Кыргызской Республики, генерал-майор милиции Улан Ниязбеков поздравил личный состав и ветеранов органов

внутренних дел с праздником.

"Работа в милиции связана с постоянным риском, опасностью. Требует мужества, решительности, трудолюбия и силы духа, по долгу службы нашим сотрудникам приходится сталкиваться с самыми опасными преступниками. Ваш труд заслуживает уважения, благодарности и поддержки. Каждый день, вы вносите большой вклад в дело обеспечения мирной жизни страны", - сказал глава МВД.

Министр отдал дань памяти и уважения погибшим товарищам и поблагодарить ветеранов службы, преданных интересам и традициям

ведомства.

"Благодарю за добросовестный и самоотверженный труд. Желаю дальнейших успехов в службе, крепкого здоровья и всего самого доброго вам и вашим близким", - завершил свою речь глава МВД.

На торжественном собрании с поздравительными речами выступили генерал-майор милиции в отставке Садырбек Дубанаев, председатель Совета ветеранов МВД КР полковник милиции в отставке Султан Жоошбаев.

В честь праздника, сотрудники, отличившиеся высокими результатами в служебной деятельности поощрены наградами от имени президента, кабинета министров, Жогорку Кенеша. Кроме того, ряду милиционеров досрочно присвоены очередные специальные звания, вручены

ведомственные награды и медали.


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URL: https://www.vb.kg/408717
Теги:
МВД, праздник, Кыргызстан
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