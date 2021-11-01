В больницах имеется запас СИЗов и изделий медицинского назначения

В организациях здравоохранения имеется запас СИЗов, изделий медицинского назначения на сумму 536 миллионов 408 тысяч сомов.

На 29 октября 2021 года на складах организаций здравоохранения работающих в системе Единого плательщика имеется запас средств индивидуальной защиты (СИЗ) и изделий медицинского назначения (ИМН) на сумму 536 миллионов 408 тысяч 600 сомов.

В частности, 2 миллиона 973 024 масок, защитных одноразовых костюмов 437 277 и многоразовых 33 444 единиц, одноразовых защитных халатов 243 786 единиц. Респираторов со степенью защиты FFP-2 имеется 440 706 единиц, со степенью защиты FFP-3 закуплено 83 442 единиц, других видов респираторов 112 821 единиц. Также имеется запас бахилов (931 887 ед.), защитных очков (108 069 ед.), перчаток (4 млн 575 742 ед.). Дезинфицирующих средств имеется в запасе 198 987 единиц.

Руководители организаций здравоохранения формируют сведения о запасе СИЗов, ИМН и передают в Фонд ОМС. Кроме того несут персональную ответственность по созданию безопасных условий, в том числе обеспечению медицинских работников работающих в красных зонах средствами индивидуальной защиты и изделиями медицинского назначения.