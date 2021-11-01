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Акция! Скидки на услуги онлайн-ККМ MegaKassa от ЗАО "Альфа Телеком"

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Не пропустите выгодное предложение от оператора фискальных данных ЗАО "Альфа Телеком" (торговый знак MegaCom): подключайте и используйте программную ККМ MegaKassa (сервис доступен для скачивания в Play Market) и оплачивайте абонентскую плату со скидкой.

Акция действует c 1 ноября 2021 года по 31 декабря 2022 года включительно. С тарифными планами можно ознакомится по ссылке.

Онлайн-ККМ MegaKassa – удобный инструмент для упрощённого налогового режима, предоставляющий возможность онлайн-передачи данных в налоговые органы, в соответствии с требованиями ГНС КР, вступившими в силу 1 июля 2020 года. Сервис ориентирован на предпринимателей, осуществляющих денежные расчёты при купле-продаже товаров и услуг с предоставлением фискального кассового чека.

В чем преимущества использования онлайн-ККМ MegaKassa?

· доступность: нет необходимости в покупке дорогостоящего аппаратного ККМ;

· экономия времени: регистрация и запуск MegaKassa производится в Центрах обслуживания MegaCom, соответственно, отпадает необходимость посещения Государственной налоговой службы КР;

· удобство: вам больше не нужно беспокоиться о ежедневном ведении кассовой книги, поскольку все данные будут автоматически сохраняться в MegaKassa;

· контроль: все кассовые операции можно отследить в личном кабинете сервиса;

· автономность: возможность ведения торговли даже при отсутствии интернет-соединения до 24 часов.

Применение ККМ избавляет предпринимателей от оформления комплекта кассовой отчетности, субъекту бизнеса с наёмными работниками даёт возможность удалённого контроля своих сотрудников, сокращает контрольную нагрузку со стороны налоговых органов и способствует прозрачной деятельности налогоплательщиков.

Узнать подробности по подключению онлайн-ККМ MegaKassa можно по номеру телефона +996 555 500 000 либо обратившись за консультацией в Центры продаж и обслуживания MegaCom. Со списком необходимых для подключения сервиса документов и адресами Центров для регистрации MegaKassa можно ознакомиться на сайте компании MegaCom.


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URL: https://www.vb.kg/408720
Теги:
MegaCom, акции, Кыргызстан
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