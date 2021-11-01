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Театрализованную постановку о буднях милиционера показали на Иссык-Куле

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Сегодня, 1-ноября в Иссык-Кульском областном музыкальном драматическом театре имени Касымалы Джантошева состоялось торжественное мероприятие, посвященное к 97-годовщине образования Кыргызской милиции. Поздравить стражей правопорядка с профессиональным праздником пришли полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области Мирбек Кожоев, руководители правоохранительных органов, силовых структур, фискальных служб области и представители общественных организаций.

Праздничное мероприятие началась с театрализованной постановки о ежедневной будни сотрудника милиции. В 15-минутной сценке повествуется о довольно интересном, но при этом сложной ситуации, в которую попадает герой. Раскрыв очередное преступление, сотрудник милиции слышит в свой адрес не только благодарность потерпевшей женщины, но и немало негативных слов от матери преступника. Помимо этого, зрители смогли увидеть внутренний мир героев: сотрудника милиции и преступника. У каждого из них - своя философия, свое представление о балансе добра и зла.

По завершению театрализованной постановки, с приветственным словом к собравшимся обратился начальник УВД Иссык-Кульской области Канат Джумагазиев. Он в частности отметил, что за сухими цифрами итогов деятельности милиции стоит напряженная работа и бессонные ночи тех кто сегодня мужественно и честно не щадя своих сил в борьбе с преступностью достойно исполняет долг по соблюдению правопорядка. Служба сотрудников не прекращается ни на минуту. И сегодня, в праздничный день, милиционеры обеспечивают общественный порядок на дорогах, транспорте, патрулируют улицы, охраняют объекты.

Поздравляя коллег с профессиональным праздником, глава областной милиции пожелал им крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в деле служения своей отчизне.

В свою очередь, полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области Мирбек Кожоев, обращаясь к присутствующим, отметил, что этот праздник – еще один повод высказать благодарность и уважение тем людям, которые взяли на себя ответственность сохранять права и покой граждан.

"Органы внутренних дел всегда были и остаются одними из важнейших государственных институтов нашей страны. Сотрудники своим трудом, профессионализмом, самоотверженностью обеспечивают спокойствие граждан, уверенность в том, что они и их близкие находятся под надежной защитой. Несомненно, ваша последовательная, кропотливая работа, направленная на обеспечение правопорядка, сохранение спокойствия и безопасности жителей региона, крайне важна. Выражаю слова признательности за ваш труд, службу, отношение к стране и нашим гражданам", - отметил он.

По итогам торжества, около 100 сотрудников милиции, ветеранов органов внутренних дел области, а также вдовы погибших при исполнении сотрудников были поощрены наградами МВД КР, Полномочного представительства президента в Иссык-Кульской области и УВД Иссык-Кульской области.


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URL: https://www.vb.kg/408727
Теги:
праздник, театр, Иссык-Куль
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