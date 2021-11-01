Вероятной причиной массового отравления в кафе Бишкека стала рыба в суши

Возможно причиной массового отравления в кафе "Империя пиццы" была некачественная рыба в роллах и суши. Об этом в СМИ сообщил главврач Центра госсанэпиднадзора Бишкека Кубан Кундашев. По его словам, по предварительным данным, сальмонеллой была заражена рыба (лосось).

"Однако, у нас еще нет окончательного результата лабораторных анализов. Предположительно итоговые результаты будут готовы сегодня, к вечеру понедельника. Подозрение на сальмонеллу в рыбе. Так как все отравившееся употребляли именно те блюда, где был этот ингредиент. Но окончательно мы скажем сказать только, после того как будут готовы результаты", - комментировал VB.KG заведующий отделом гигиены питания Центра госсанэпидемнадзора (ЦГСЭН) столицы Махамат Мурзашев.

Напомним, в сети кафе "Империя пиццы" произошло массовое отравление роллами. С 23 октября в больницы стали обращаться граждане с признаками пищевого отравления. Общее количество обратившихся за медицинской помощью в организации здравоохранения Бишкек и Чуйской области с пищевым отравлением составило 318 человек.