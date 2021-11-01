"Улитка" - почему необходимо сохранить архитектурный шедевр Бишкека?

30 октября 2021 года, по программе арт-фестиваля "МИКСТУРА" при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан" прошла открытая лекция архитектора и основательницы Бишкекской школы современного искусства Марии Макаровой. Одной из основных целей мероприятия – напомнить о ценности архитектурного наследия Советского периода и предотвратить истребление архитектурных памятников в Кыргызстане.

В этот день лекция была посвящена проблеме исчезновения некоторых архитектурных памятников нашего города. Мероприятие проходило возле магазина сувениров "Улитка". Локация была выбрана не случайно. Как отметила Мария, "Улитку" можно причислить к высокой поэзии. Это творение не только ума, но и души. В ней нет ничего лишнего, все пропорции идеальны, а линии гармоничны. С течением времени, образ этого шедевра становится все более актуальным".

Во время встречи лектор рассказала, что "Улитка" уже давно находится в плачевном состоянии. Более того, сейчас она под угрозой сноса. "Улитка" - это уникальное по своим формам и сложности в инженерном плане здание, не имеющее аналогов ни в одном городе Кыргызстана. Хоть размеры постройки невелики, но изящность форм и сложность конструктива делает ее совершенно особенной. Здание было построено в 1971 году в составе комплекса Центрального Универмага "Айчурек".

Город Бишкек имеет множество объектов искусства, чье архитектурное наследие организаторы хотят сохранить подобными мероприятиями. Лекция проходила в рамках арт-фестиваля МИКСТУРА, который стремится привлекать общественность к миру искусства, а также популяризировать идею сохранения и развития культурного многообразия в Кыргызстане.