Айбек Маткеримов: От вас - честный выбор, от нас - верная служба

"Причины революции в Кыргызстане – не голод и бедность, а несправедливость!", - заявил лидер партии "Ата-Журт Кыргызстан" Айбек Маткеримов на встрече с жителями города Кант.

Он напомнил избирателям, что от их выбора зависит будущее страны.

"Народ Кыргызстана впредь будет делать революцию не на улице, а в своем сердце! Для этого мы должны научиться сделать осознанный выбор. 28 ноября голосуйте за партию и кандидата, которые будут служить народу. Вот тогда вы внесете достойный вклад в развитие страны. Лозунг нашей партии – мы обязаны помнить историю и не должны повторять ошибки в будущем. Мы должны не забывать, чего стоили для страны ошибки некоторых политиков", - отметил Айбек Маткеримов.

Лидер партии призвал жителей Канта не продавать свои голоса.

"Я верю, что каждый из вас мечтает о достойной жизни для своих детей на своей родине. У каждого из вас есть дети, внуки. В день голосования подумайте о них и задайте себе вопрос: "какую жизнь я хочу для своих детей? Буду ли продавать их будущее или сделаю честный выбор?". Говорят, некоторые кандидаты пытаются подкупить избирателей. Мы не говорим плохо о них, лишь просим вас слушать свое сердце. Наша партия готова верно служить вам за ваш честный выбор"", - сказал Айбек Маткеримов.