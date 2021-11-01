Лидер "Ата-Журт Кыргызстан" №21: Мы должны привить нашу идеологию детям

Предвыборная программа политической партии "Ата-Журт Кыргызстан" называется "Наша отчизна- Кыргызстан на пути стабильного роста". Партия баллотируется в парламент под лозунгом стабильности и развития. Об этом лидер "Ата-Журт Кыргызстан" Айбек Маткеримов сегодня сообщил на встрече с жителями города Кант.

Он рассказал избирателям о главных направлениях программы партии.

"Программа состоит из семи направлений. Я остановлюсь на главных из них. Наша цель – построить развитое государство с образованным и здоровым населением. Очевидно, что мы добьемся успеха только с образованной молодежью. Без знания не будет роста в других сферах, начиная от спорта, медицины до экономики. Все сферы нашей жизни зависит от знаний. Нашей стране пора четко определить свою национальную идеологию и начать прививать ее детям с дошкольного возраста", - сказал Айбек Маткеримов.

Лидер партии также добавил, что политическая организация поддерживает борьбу с коррупцией.

"Мы все свидетели нынешней усиленной борьбы с коррупцией. Видимо бог дал нашей стране неисчерпаемый запас природных ресурсов, что коррупционеры за 30 лет никак не могут его истощить. В любом случае ыы против коррупции!", - отметил он.