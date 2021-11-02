Новый аэродром в узбекском эксклаве Сох принял первый пилотный рейс

Новый аэродром в узбекском эксклаве Сох, который находится внутри Кыргызстана, принял первый пилотный рейс с большой земли – территории Узбекистана, сообщают СМИ со ссылкой на хокимият Ферганской области.

В рамках пилотного рейса самолет АН-2П, принадлежащий авиакомпании Humo Air, вылетел из международного аэропорта Ферганы в 12:30 и приземлился на аэродроме "Сох" в 13:10. В международный аэропорт Ферганы лайнер вернулся в 14:07.

Эксклав Сох является самым крупным среди подобных территориальных объектов в мире как по территории, так и по населению. Строительство аэродрома здесь началось в феврале этого года. Для объекта был выделен земельный участок площадью 7 га на территории махаллинского схода граждан "Новобод". Взлетно-посадочная полоса здесь длиной 700 метров и шириной 100 метров. Стоимость проекта составила 6,8 миллиарда сумов.

Мирзиёев еще в середине прошлого года поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством обороны решить вопрос использования воздушного пространства Кыргызской Республики для запуска регулярных полетов малой авиации из Ферганы в Сохской район. Для полетов планировалось использовать самолеты Ан и вертолеты Ми-8.