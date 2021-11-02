Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 97.52 - 98.82

Президент Садыр Жапаров принял участие в приеме от имени королевской семьи

54  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В шотландском городе Глазго вчера, 1 ноября, президент КР Садыр Жапаров принял участие в приеме от имени королевской семьи Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщается на официальном сайте президента КР.

Сообщается, что в рамках Саммита мировых лидеров 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата состоялся прием от имени королевской семьи Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

От имени королевской семьи гостей принимал Принц Чарльз.

В вечернем приеме в рамках конференции ООН по климату также приняли участие лидеры других стран и главы делегаций.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408744
Теги:
Садыр Жапаров, экология, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  