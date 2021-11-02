Президент Садыр Жапаров принял участие в приеме от имени королевской семьи

В шотландском городе Глазго вчера, 1 ноября, президент КР Садыр Жапаров принял участие в приеме от имени королевской семьи Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщается на официальном сайте президента КР.

Сообщается, что в рамках Саммита мировых лидеров 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата состоялся прием от имени королевской семьи Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

От имени королевской семьи гостей принимал Принц Чарльз.

В вечернем приеме в рамках конференции ООН по климату также приняли участие лидеры других стран и главы делегаций.