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Садыр Жапаров поздравил работников культуры с профессиональным праздником

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане сегодня, 2 ноября, День работника культуры. Президент КР Садыр Жапаров сегодня, поздравил деятелей культуры и искусства с профессиональным праздником. Текст поздравления был размещен на сайте президента.

"Как я говорил ранее и хочу подчеркнуть ещё раз, культура - это идеологический стержень государства, и мы не сможем построить сильное, процветающее общество без соответствующего формирования сознания нашего народа. Мы всегда должны помнить слова известного государственного и общественного деятеля Кулуйпы Кондучаловой, которая подняла гуманитарную сферу Кыргызстана до небывалых высот: "Сохраните культуру! Если вы сохраните культуру, вы спасете кыргызов".

Мастера слова, кисти и резца внесли большой вклад в продолжение и распространение традиций наших предков в таких областях, как фольклор, ремёсла и искусства, подняв их на сегодняшнюю высоту и сформировав отношение подрастающего поколения к Родине и миру. Именно поэтому гуманитарные деятели также всегда были гордостью нации в любом обществе. Мы ценим ваш вклад в сохранение и обогащение нашего неисчерпаемого духовного наследия. Пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности всем работникам этой сферы за развитие национальной культуры, с новыми открытиями во всех областях искусства - таких, как театр и кино, живопись и музыка!", - написал глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/408746
Теги:
Министерство культуры и туризма, Садыр Жапаров, театр, культура
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