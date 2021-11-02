Бишкектеплоэнерго отключит отопление и горячую воду некоторым абонентам

В Бишкеке с 1 по 5 ноября в связи с врезкой вновь смонтированного подземного газопровода по улице Джаманбаева 8,1, 8/2 ОсОО "Газпром Кыргызстан" приостанавливает подачу природного газа.

Коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго" также вынуждено приостановить подачу отопления и горячего водоснабжения с 1 по 5 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Будет отключена тепловая энергия в следующих адресах: микрорайон Нижний Джал, улица Гагарина.

На месте работает ремонтная бригада и вся необходимая техника ОсОО "Газпром Кыргызстан".