В Узбекистане принуждают к сбору хлопка

Инспекция Минтруда Узбекистана зафиксировала 128 жалоб на нарушения прав сборщиков хлопка. Сообщает агентство "Фергана.ру".

По результатам мониторинга и расследования жалоб инспекцией 65 должностных лиц были оштрафованы на общую сумму 198,4 миллионов сумов (18,6 тысячи долларов). Пятеро должностных лиц были привлечены к ответственности по статье 51 ("Административное принуждение к труду") Административного кодекса Узбекистана, материалы по одному случаю переданы в суд.

Инспекция призывает тех, кто столкнулся с нарушением трудового права, звонить и сообщать об этом на горячую линию по труду.

"Дорогие сограждане, восстанавливайте свои нарушенные трудовые права и постарайтесь не стать жертвой принудительного труда! Мы гарантируем, что ваша личность не будет раскрыта", - сообщили в инспекции.