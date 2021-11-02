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В Узбекистане принуждают к сбору хлопка

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- ВБ
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Инспекция Минтруда Узбекистана зафиксировала 128 жалоб на нарушения прав сборщиков хлопка. Сообщает агентство "Фергана.ру".

По результатам мониторинга и расследования жалоб инспекцией 65 должностных лиц были оштрафованы на общую сумму 198,4 миллионов сумов (18,6 тысячи долларов). Пятеро должностных лиц были привлечены к ответственности по статье 51 ("Административное принуждение к труду") Административного кодекса Узбекистана, материалы по одному случаю переданы в суд.

Инспекция призывает тех, кто столкнулся с нарушением трудового права, звонить и сообщать об этом на горячую линию по труду.

"Дорогие сограждане, восстанавливайте свои нарушенные трудовые права и постарайтесь не стать жертвой принудительного труда! Мы гарантируем, что ваша личность не будет раскрыта", - сообщили в инспекции.


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URL: https://www.vb.kg/408752
Теги:
Минтруда, трудоустройство, Узбекистан
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