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В Сары-Челекском заповеднике браконьеры застрелили краснокнижного марала

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане 31 октября примерно в 18.30 часов, сотрудниками Сары-Челекского биосферного заповедника на участке "Туура-Арык" обнаружена группа лиц, которые разделывали тушу незаконно отстреленного самца марала, примерно пятилетнего возраста (установлено по следам на шкуре). Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Нарушителями оказались четверо жителей села Аркыт Аксыйского района. При личном досмотре и прочесывании территории, огнестрельное оружие не обнаружено. Шкура, голова и туша животного изъяты, в качестве вещественных доказательств. В настоящее время материалы по факту незаконного отстрела краснокнижного животного передаются в правоохранительные органы для проведения соответствующих действий.

Справочно:

Марал (Благородный или настоящий олень), резко сократившийся в численности по всему ареалу горный центральноазиатский подвид голарктического вида. Малочисленный в Кыргызстане, занесен в Красную Книгу. Штраф за незаконную добычу Марала составляет один миллион сомов, а на особо охраняемых природных территориях размер взыскания увеличивается вдвое.


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URL: https://www.vb.kg/408755
Теги:
Красная книга, Кыргызстан
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