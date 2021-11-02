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В РФ для выборов в парламент Кыргызстана откроют 21 избирательный участок

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- Евгений Денисенко
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Граждане Кыргызстана, находящиеся в России, смогут проголосовать на предстоящих выборах в Жогорку Кенеш на 21 избирательном участке. Они будут образованы в Москве и ряде регионов страны, сообщили в посольстве КР в РФ.

Шесть участков будут действовать в российской столице, в том числе на базе самого посольства. Свое конституционное право кыргызстанцы смогут реализовать также на участках в Санкт-Петербурге, Сургуте, Красноярске, Владивостоке, Якутске, Иркутске, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Краснодаре, Самаре, Казани, Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске, Томске. В ряде этих городов избирательные участки организуются впервые.

Напомним, что на выборах президента Кыргызской Республики, состоявшихся 10 января 2021 года, в России было образовано, в соответствии с решением ЦИК КР, 15 избирательных участков. Три из них разместились на территории посольства, по одному - в зданиях генеральных консульств КР в Екатеринбурге и Новосибирске, канцелярий посольства в Санкт-Петербурге, Красноярске, Владивостоке, Якутске, Иркутске, Сургуте и Южно-Сахалинске. Также в Москве было открыто два новых участка - на базе представительства Госслужбы миграции КР в РФ. Но поскольку площадь самого представительства ограничена, московские власти выделили для этих участков одну из столичных школ. И еще один дополнительный участок появился в Тюмени, с учетом значительного количества кыргызстанцев, находящихся в данном российском регионе.

В посольстве подчеркнули важность участия в голосовании на предстоящих выборах, назначенных на 28 ноября текущего года. И призвали сограждан проявить активную жизненную позицию в ходе этого важнейшего для страны события.

Вместе с тем, в дипмиссии напомнили о том, что процедура включения в список избирателей, которые намерены проголосовать, завершается 12 ноября. И включает в себя, согласно выборному законодательству, постановку на консульский учет и сдачу биометрических данных.

Отмечается, что в целях создания правовых условий для реализации избирательных прав соотечественников правительство Кыргызстана внесло необходимые поправки в свои решения. И граждане КР, ранее сдавшие биометрические данные, могут встать на консульский учет дистанционно, не приходя в посольство.

Для этого необходимо, как заявлено, скачать с официального сайта посольства форму для постановки на такой учет (на кыргызском либо на русском языках), четко заполнить ее от руки, наклеить цветную фотокарточку с четким изображением лица, отсканировать форму с фотокарточкой и национальный паспорт, а затем направить их на электронную почту посольства: msk.ku.kg@mail.ru.

"Таким образом, граждане Кыргызстана, приславшие до 12 ноября 2021 года (включительно) форму для постановки на консульский учет, сдавшие биометрические данные, будут включены в списки избирателей посольства для голосования 28 ноября 2021 года", - пояснили в дипмиссии.


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URL: https://www.vb.kg/408756
Теги:
выборы, #Выборы2021
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