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Лидер талибов впервые выступил на публике

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Верховный лидер "Талибан" Хайбатулла Ахундзада впервые за время руководства движением показался на публике и выступил в медресе афганского города Кандагар, расположенном на юге Афганистана, передает AFP со ссылкой на представителей движения.

По информации агентства, мероприятие проходило в условиях строгих мер безопасности, в связи с чем фото- и видеосъемка не велась, однако в социальных сетях появилась десятиминутная аудиозапись выступления Ахундзады.

На записи, по данным СМИ, якобы можно услышать, как Ахундзада говорит, что молится за мучеников "Талибана", раненых бойцов и за успехи официальных лиц, участвовавших в восстановлении Исламского эмирата Афганистан. Уточняется, что речь лидера талибов носила религиозный характер и политических заявлений не содержала.

"Невидимый" верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада ни разу не появлялся на публике с момента его назначения главой движения в 2016 году. После прихода талибов к власти в Афганистане, мулла Ахундзада получил признание лидера террористической организации "Аль-Каида" Аймана аз-Завахири, который назвал его "эмиром верующих".

В сентябре талибы объявили, что Хайбатулла Ахундзада "с самого начала" жил в Кандагаре и что он "скоро появится на публике".

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/408762
Теги:
Афганистан, Талибан
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