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Кыргызстанцы приглашены к участию в Большом этнодиктанте

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- Евгений Денисенко
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Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" пройдет 3 по 7 ноября. К участию в нем приглашены жители как России, так и других стран - "все интересующиеся историей и культурой многонациональной России".

Эта акция, как заявлено, направлена на укрепление межнационального мира и согласия. Цель - изучение уровня осведомленности граждан о быте и культуре других народов.

Диктант проводится уже в шестой раз, организаторами выступили Федеральное агентство по делам национальностей РФ и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. В этот раз предусмотрено проведение диктанта на русском, английском, испанском языках и впервые – на китайском.

Диктант будет проходить в онлайн-формате. Его задания оформлены в виде теста, который состоит из 30 вопросов. Время прохождения диктанта - 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

По информации организаторов, в 2016 году в мероприятии приняли участие 90 тысяч человек, а в 2020 – уже 1 миллион 742 661 человек из 85 субъектов Российской Федерации и 123 стран мира.

Участниками Большого этнографического диктанта становились и жители Кыргызстана. Здесь он проходил на площадках Российских центров науки и культуры в Бишкеке и Оше, а также в Ошском государственном университете.


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URL: https://www.vb.kg/408764
Теги:
образование, Россия
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