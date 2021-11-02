Институт Пушкина назвал "спутник" русскоязычным словом года

Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал "спутник" словом 2021 года. Об этом сообщает "РИА-новости".

Институт ежегодно подводит итоги исследования "Слово года". Источниками служат тексты русскоязычных СМИ (как российских, так и зарубежных) и публикации в социальных сетях.

"По результатам анализа на первое место вышло слово "cпутник", его в 2021 году стали употреблять в девять раз чаще, чем раньше. Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом", - пояснил проректор по науке, научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий.

Второе место заняло слово "Афганистан" - его стали использовать в 6,5 раза чаще. По словам эксперта, взрывной рост вызван обсуждением событий в этой стране.

Третье место получило словосочетание "Северный поток" - частотность его употребления выросла в пять раз. Четвертое досталось слову "перепись", а пятое - "импичменту". Кроме того, продемонстрировали рост слова "QR-код" (в четыре раза), "антипрививочник" (в три раза) и "антиваксер" (в 2,7 раза).

"Замыкают список слова, которые хотя и признаны нами ключевыми в 2021 году, но продемонстрировали падение частотности на фоне четырех предшествующих лет, - это "выборы", "нерабочий" и "смертность", - добавил Осадчий.

Он объяснил это тем, что слово "выборы" било рекорды частотности во время выборов президента США в ноябре 2020 года. Оказалось, что русскоязычная общественность обсуждала эту тему более активно, чем парламентские выборы в России. Похожая ситуация со словами "нерабочий" и "смертность".