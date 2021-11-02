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Евросоюз выделит КР 2 миллиона евро на поддержку цифрового развития

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке руководство Министерства цифрового развития обсудило реформирование основных компонентов цифровой экосистемы КР с представителем Академии э-управления (eGA) из Эстонии в рамках рабочего визита постоянного советника eGA Тынис Мяэ.

Обсуждение сотрудничества идет в рамках реализации программы Twinning/Партнерство Европейского союза и Кыргызской Республики.

Стороны обсудили основные компоненты реформирования сектора цифровизации в рамках программы Twinning и дальнейшие планы ее реализации. В рамках проекта планируется усовершенствование цифровой политики, нормативно-правовой базы и развитие цифрового потенциала страны.

Основная работа будет осуществляться по следующим компонентам:

  1. Повышение возможностей трудоустройства рабочей силы с цифровыми навыками совместно с Парком высоких технологий Кыргызстана.
  2. Улучшение доступа к государственным и частным услугам наряду с продвижением прозрачности и подотчетности совместно с Государственным агентством развития регионов при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов (ранее ГАМСУМО).
  3. Улучшение конфиденциальности и защиты данных граждан совместно с Агентством по защите персональных данных.
  4. Повышение кибербезопасности и киберустойчивости государственных учреждений совместно с Государственным комитетом национальной безопасности.

Отмечается, что основной целью программы является поддержка цифрового развития Кыргызстана путем снижения безработицы и неравенства за счет доступной цифровой связи и цифрового образования. Общий бюджет проекта, выделенного Европейским Союзом, на реализацию Программы составляет два миллиона Евро. Проект осуществляется Академией э-управления (eGA) (ведущий партнер) из Эстонии, ведущей организацией по обучению в публичном секторе HAUS из Финляндии и итальянским ИКТ-консорциумом CSI-Piemonte.


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URL: https://www.vb.kg/408767
Теги:
Европейский союз, информационные технологии, Кыргызстан, киберугроза
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