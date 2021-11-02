МЧС Кыргызстана предупреждает кыргызстанцев о резком похолодании

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана распространило штормовое предупреждение. В ближайшие дни в республике ожидается резкое изменение погоды.

Согласно информации Кыргызгидромета, 4 и 5 ноября в большинстве районов ожидаются дожди, в долинах – дожди, переходящие в снег, в предгорных и горных районах – снег. В горных районах ожидаются также гололед и снежные заносы. В отдельных районах порывы западного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

4-6 ноября прогнозируется резкое понижение температуры воздуха. В Чуйской долине ночью ожидается -5...-10°, днем -2...-7°. В Таласской долине ночью -6...-11°, днем -3...-8°. В долинах Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей ночью -1...-6°, днем 0...5°. В Иссык-Кульской котловине ночью -6...-11°, днем -1...-6°. В Нарынской области в зоне земледелия ночью -10...-15°, днем -2...-7°, в горных районах ночью -21...-26°, днем -10 ... -15°.

Такая нестабильная погода затрудняет сельскохозяйственные работы, работу транспорта, энергетики и коммунальные услуги, а также содержание скота на пастбищах.