Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 97.52 - 98.82

МЧС Кыргызстана предупреждает кыргызстанцев о резком похолодании

234  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана распространило штормовое предупреждение. В ближайшие дни в республике ожидается резкое изменение погоды.

Согласно информации Кыргызгидромета, 4 и 5 ноября в большинстве районов ожидаются дожди, в долинах – дожди, переходящие в снег, в предгорных и горных районах – снег. В горных районах ожидаются также гололед и снежные заносы. В отдельных районах порывы западного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

4-6 ноября прогнозируется резкое понижение температуры воздуха. В Чуйской долине ночью ожидается -5...-10°, днем -2...-7°. В Таласской долине ночью -6...-11°, днем -3...-8°. В долинах Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей ночью -1...-6°, днем 0...5°. В Иссык-Кульской котловине ночью -6...-11°, днем -1...-6°. В Нарынской области в зоне земледелия ночью -10...-15°, днем -2...-7°, в горных районах ночью -21...-26°, днем -10 ... -15°.

Такая нестабильная погода затрудняет сельскохозяйственные работы, работу транспорта, энергетики и коммунальные услуги, а также содержание скота на пастбищах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408768
Теги:
погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан, снег
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  