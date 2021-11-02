Более 2 миллионов долларов от Всемирного банка направят фермерам КР

В Кыргызстане более двух миллионов долларов из сэкономленных средств, выделенных Всемирным банком потратят на закупку семян и минеральных удобрений для фермеров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства со ссылкой на отдел реализации проекта Всемирного банка "Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания" (далее – УСПП), финансируемый Глобальной программой сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Сообщается, что Государственное агентство водных ресурсов (далее- ГАВР) внесло предложение о реструктуризации проекта "УСПП" во Всемирный банк в части замены закупок препаратов железа и фолиевой кислоты на закупку семян и минеральных удобрений для фермеров в целевых 30 АВП по республике на весенний и осенний посевы 2021 года. Стоимость закупок – 179 755 099 сомов или 2 275 381 долларов США. Получатели – приблизительно 7800 членов-фермеров в 30 целевых ассоциациях водопользователей.

Также сообщается, что ЖК КР был принят Закон КР "О ратификации писем-соглашений о внесении изменений в соглашения о финансировании проектов между КР и Международной ассоциацией развития" 25 июня 2020 года и подписан президентом КР 22 июля 2020 года № 87, и вступило в силу со дня официального опубликования. Опубликовано в газете "Эркин Тоо" от 28 июля 2020 года № 59.

Закупленные семена и удобрения будут распределяться самими фермерами, на возвратной основе. Фермер, получивший семена, после сбора урожая возвращает в созданный в АВП Возвратный фонд (ВФ). Возвратные средства, поступившие в ВФ, дальше самими фермерами в последующие годы распределяются среди новых нуждающихся фермеров для развития.

Также в 2021 году, в целях противодействия последствий пандемии коронавируса, улучшения состояния продовольственной безопасности страны, из сэкономленных средств проекта, Всемирным банком было одобрено перераспределение денежных средств в сумме 2 095 964 долларов США на закупку семян зерновых культур и минеральных удобрений.

На сегодняшний день из этой суммы, для фермеров закуплены и распределены семена кукурузы и минеральные удобрения на общую сумму 1 702 482 доллара США.

На оставшуюся сумму в 2 668 853 долларов США планируется закупить на весенний посев 2022 года семена яровой пшеницы в объеме 808 500 кг, ячменя в объеме 1 039 000 кг, минерального удобрения аммофос в объеме 1 258 000 кг, минерального удобрения карбамид в объеме 1 567 250 кг.

На данный момент процедуры закупок на стадии подготовки и согласования со Всемирным банком.