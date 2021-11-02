Выборы -2021: Ликбез по правилам предвыборной агитации в КР

В Кыргызстане с 29 октября 2021 года началась предвыборная агитация по выборам депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, которая завершится 27 ноября 2021 года в 8:00 часов.

Нарушение правил предвыборной агитации может привести к снятию кандидата с предвыборной гонки. Напоминает пресс-служба ЦИК.

В период предвыборной агитации запрещено:

Не допускается проведение агитационных мероприятий, раздача агитационных материалов внутри и вблизи (менее чем за 100 метров) от культовых зданий, сооружений и относящихся к ним территорий, объектов с опасными и вредными производствами, электростанций, железных дорог, нефтепроводов и от линий высоковольтной электропередачи, объектов пенитенциарной системы, государственных и муниципальных организаций здравоохранения, детских дошкольных учреждений, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций. Не допускается отображение и иное использование в агитационных материалах частей и элементов информации (изображений), содержащих прямые и косвенные заимствования или ссылки на религиозную тематику. Запрещается проведение концертов и театрализованных представлений на стадионах и улицах населенных пунктов, а также спортивных мероприятий. Не допустимо привлечение работников учреждений и организаций, финансируемых из республиканского и местного бюджетов, работников территориального общественного самоуправления для осуществления деятельности, способствующей выдвижению и (или) избранию кандидата, а также проведение сбора подписей, предвыборной агитации работниками территориального общественного самоуправления будет отнесено к видам злоупотребления административным ресурсом. Кроме того, работникам территориального общественного самоуправления запрещается проводить агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы.

С момента назначения выборов запрещается осуществлять подкуп избирателей:

выплачивать денежные средства; вручать подарки и иные материальные ценности; проводить льготную распродажу товаров; бесплатно распространять любые товары, за исключением агитационных печатных материалов, значков, футболок, головных уборов, шарфов, содержащих символику политической партии, выдвинувшей список кандидатов, изображение кандидата в соответствии с перечнем, утверждаемым Центральной избирательной комиссией; предоставлять безвозмездные или на льготных условиях услуги. Не имеют право проводить агитацию и распространять любые агитационные материалы: государственные гражданские и муниципальные служащие; лица, замещающие государственные политические должности, за исключением депутатов Жогорку Кенеша, специальные государственные и политические муниципальные должности, за исключением депутатов местных кенешей; члены избирательных комиссий; наблюдатели, международные наблюдатели; религиозные деятели: учредители и члены организаций, занимающихся благотворительной деятельностью; лица, не достигшие 18 лет; иностранные граждане и организации; лица без гражданства.

Центральная избирательная комиссия напоминает, по вопросам нарушений правил агитации можно обращаться в Координационную группу оперативного реагирования:

отправив сообщение на WhatsApp номер: 0755 00 29 65

позвонив по номерам: 1255

(0312) 62 63 24

(0312) 66 02 40

написав на почту: кgor_cec@shailoo.gov.kg, document@shailoo.gov.kg