Мэрия Бишкека отметила студентов-медиков, работающих в кол-центре "118"

В Бишкеке сегодня, 2 ноября, мэр города Айбек Джунушалиев поблагодарил студентов-медиков, работавших во время пандемии в колл-центре "118".

Как сообщает пресс-служба мэрии градоначальник наградил благодарственными письмами студентов Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева.

"Они внесли неоценимый вклад в борьбу с COVID-19, оказывая первичную медицинскую консультацию гражданам, и тем самым, возможно, спасли тысячи жизней", - говорится в сообщении мэрии.

Список награжденных:

Шин Алла студентка 6 курса лечебное дело

Исакова Бермет студентка 6 курса лечебное дело

Гулиева Альбина студентка 3 курса лечебное дело

Элеманова Бегимай студентка 6 курса педиатрическое дело

Азисбекова Бермет студентка 5 курса лечебное дело

Алиева Айдай студентка 3 курса лечебное дело

Абиев Мырзабек студент 4 курса лечебное дело

Имамова Чынара ординатор 1 года

Жолчуева Каниет студентка 4 курса лечебное дело

Жусупова Айжамал стоматолог

Подшивалкина Алёна студентка 6 курса лечебное дело

Жакыпбеков Сыймык студент 4 курса лечебное дело

Барктабасова Назгуль мед.сестра

Мурзалиева Майра провизор

Самудинова Бермет семейный врач

Айдаралиева Жаркын мед.сестра

Арзыбаева Уулжан ординатор

Мендалиева Айгерим ординатор 1 года стоматология

Капарова Эльвира ординатор 1 года

Бахтияр уулу Нурсултан 6 курс педиатрическое дело

Нурлан кызы Наргиза студентка 5 курса КГМА лечебное дело

Максатбекова Медина ординатор первого года кафедры офтальмологии

Егизова Дина ординатор 1 года семейной медицины

Кудайбердиева Акылай студентка 5 курса КГМА лечебное дело

Раймова Татына ординатор 1 года

Юсупов Темирлан ординатор 1 года КГМИПК

Искендеров Бексултан ординатор 1 года

Манапов Семетей ординатор 1 года офтальмология

Алмазбекова Карина студентка 4 курса КГМА лечебное дело

Сталбекова Элизат ординатор первого года кафедры акушерства и гинекологии

Алыкулова Камила студентка 4 курса КГМА лечебное дело

Саламатбекова Мээрим семейный врач

Камбарбекова Жибек ординатор 1 года госпитальной педиатрии

Иминова Гулбахор мед.сестра

Абдылдаева Назира мед.сестра

Кадырбеков Мухамед студент 6 курса лечебное дело

Толубаев Арсен студент 6 курса лечебное дело

Кулубекова Айдай ординатор 1 года акушерства и гинекологии

Асанкадыров Майрамбек студент 6 курса лечебное дело

Джакипова Алина ординатор 2 года нефрологии

Абдыкадырова Эльнура ординатор 2 года эндокринология