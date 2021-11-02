Мэрия Бишкека отметила студентов-медиков, работающих в кол-центре "118"

В Бишкеке сегодня, 2 ноября, мэр города Айбек Джунушалиев поблагодарил студентов-медиков, работавших во время пандемии в колл-центре "118".
Как сообщает пресс-служба мэрии градоначальник наградил благодарственными письмами студентов Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева.
"Они внесли неоценимый вклад в борьбу с COVID-19, оказывая первичную медицинскую консультацию гражданам, и тем самым, возможно, спасли тысячи жизней", - говорится в сообщении мэрии.
Список награжденных:
Шин Алла студентка 6 курса лечебное дело
Исакова Бермет студентка 6 курса лечебное дело
Гулиева Альбина студентка 3 курса лечебное дело
Элеманова Бегимай студентка 6 курса педиатрическое дело
Азисбекова Бермет студентка 5 курса лечебное дело
Алиева Айдай студентка 3 курса лечебное дело
Абиев Мырзабек студент 4 курса лечебное дело
Имамова Чынара ординатор 1 года
Жолчуева Каниет студентка 4 курса лечебное дело
Жусупова Айжамал стоматолог
Подшивалкина Алёна студентка 6 курса лечебное дело
Жакыпбеков Сыймык студент 4 курса лечебное дело
Барктабасова Назгуль мед.сестра
Мурзалиева Майра провизор
Самудинова Бермет семейный врач
Айдаралиева Жаркын мед.сестра
Арзыбаева Уулжан ординатор
Мендалиева Айгерим ординатор 1 года стоматология
Капарова Эльвира ординатор 1 года
Бахтияр уулу Нурсултан 6 курс педиатрическое дело
Нурлан кызы Наргиза студентка 5 курса КГМА лечебное дело
Максатбекова Медина ординатор первого года кафедры офтальмологии
Егизова Дина ординатор 1 года семейной медицины
Кудайбердиева Акылай студентка 5 курса КГМА лечебное дело
Раймова Татына ординатор 1 года
Юсупов Темирлан ординатор 1 года КГМИПК
Искендеров Бексултан ординатор 1 года
Манапов Семетей ординатор 1 года офтальмология
Алмазбекова Карина студентка 4 курса КГМА лечебное дело
Сталбекова Элизат ординатор первого года кафедры акушерства и гинекологии
Алыкулова Камила студентка 4 курса КГМА лечебное дело
Саламатбекова Мээрим семейный врач
Камбарбекова Жибек ординатор 1 года госпитальной педиатрии
Иминова Гулбахор мед.сестра
Абдылдаева Назира мед.сестра
Кадырбеков Мухамед студент 6 курса лечебное дело
Толубаев Арсен студент 6 курса лечебное дело
Кулубекова Айдай ординатор 1 года акушерства и гинекологии
Асанкадыров Майрамбек студент 6 курса лечебное дело
Джакипова Алина ординатор 2 года нефрологии
Абдыкадырова Эльнура ординатор 2 года эндокринология