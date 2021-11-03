Туркменистан продлевает локдаун

В Туркменистане продолжены карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Ограничения, продолжающиеся более двух месяцев, создают различные трудности для населения. Корреспонденты Азатлыка сообщают о ситуации в Мары и Ашхабаде.

По словам корреспондентов Азатлыка, ожидания жителей Мары, надеявшихся на снятие коронавирусных ограничений с 1 ноября не оправдались. Владельцы и работники магазинов, ресторанов, торговцы на рынках напрасно готовились возобновить свою работу.

Населению сообщили, что коронавирусные ограничения продлятся по меньшей мере до 15 ноября.

Власти не информируют население о конкретной дате снятия ограничений, официальных разъяснений не дают. При этом магазины, рынки, рестораны, объекты развлечений по всей стране закрыты, люди лишены заработка.

Единственной реакцией властей, подтверждающей наличие запретов на работу предприятий, по-прежнему являются рейды по отлову и наказанию нарушителей запретов.

Продолжение локдауна снова вынуждает предпринимателей рисковать и работать нелегально.

Продавцы, торговавшие перед овощным рынком, пытаются работать и сейчас. Они обходят территорию за пределами рынка, держа свои товары на руках. Это дает им возможность бежать, при виде полицейских и контролеров.

Накануне корреспонденты Азатлыка сообщали о визите комиссии из Ашхабада.

"После обеда полиция ослабляет надзор, тогда продавцы могут спокойно продавать, а покупатели приобретать необходимое", говорит местный житель, говоривший анонимно.

Корреспондент отмечает, что полицейских направляют на рейды в первой половине дня после утреннего собрания. До обеда сотрудники полиции должны совершить обходы по объектам торговли и служб быта, проверить, выявить и оштрафовать работающих нелегально.

Источники и корреспонденты сообщают об участившихся случаях взяточничества среди полицейских. По их словам, локдаун создает для этого дополнительные возможности, так как частные предприниматели вынуждены функционировать даже в нарушение запретов и взятки для них выход из ситуации

"Иначе, полицейские штрафуют и забирают у продавцов их имущество. В течение пандемии немало полицейских разбогатели, приобрели жилье и дорогие автомобили", говорит источник в Мары.

Редакция Азатлыка попыталась связаться с администрацией Мары и областным департаментом полиции. Получить официальные комментарии пока не удалось.

В это время в регионе сохраняется запрет на собрания, посещение людных мест, в том числе поминки. Но этот вопрос также можно решить путем взяток.

"Если дать кому-то в хякимлике или в полиции 3000-4000 тысячи манатов, можно собрать у себя сколько хочешь людей. После оплаты требуемой суммы никто не приходит проверять. Заплатив, можно спокойно проводить свадьбы и поминки", говорит информированный источник в Мары.

Корреспондент Азатлыка в Лебапе говорит, что ограничения будут действовать по меньшей мере до декабря. Они сообщают, что в регионе продолжают ужесточать ограничения.

"Сейчас в Фарапе усилены дезинфекция и контроль за соблюдением масочного режима. Автобусы обязаны высаживать людей и перевозить только половину пассажиров. Кафе и рестораны остаются закрытыми", - говорит источник в Лебапе.

В это время в Ашхабаде арендаторы и работники торговых точек пришли на столичный оптовый рынок, в надежде на снятие ограничений и возобновление работы, так как в интернете появилось объявление, что с 1 ноября рынок начнет работать.

"Сегодня на оптовку пришли все арендаторы торговых точек и продавцы, но им заявили, что откроются только продуктовые магазинчики и бытовой химии. Возмущенные люди стали кричать, дошло чуть ли не до драки. В итоге всех выгнали и число открытия не озвучили", говорит источник в Ашхабаде. По его словам ожидается открытия ТЦ "Беркарар".

В Ашхабаде, как и в других регионах многие торговые точки на рынках несмотря на локдаун работают нелегально. Кроме убытков от прекращения работы предприятий, повышение аренды и налогов, стало еще одним ударом для предпринимателей.

"Вещевые павильоны и магазины на Русском базаре заработали, но полулегально. И аренда возросла вдвое, например то, что было 1 тысяча манатов, стало 2 тысячи. Душат. А налоговые службы последние 10 дней буквально свирепствуют, вымогая у предпринимателей большие взятки", говорит источник в Ашхабаде.

Работа рынков и предприятий сферы услуг была приостановлена по всей стране в августе нынешнего года. Очередной локдаун совпал с беспрецедентной вспышкой COVID-19 в стране, сопровождающейся высокой заболеваемостью и смертностью.

Несмотря на то, что локдаун продолжается около трех месяцев, чиновники и государственные СМИ происходящее даже не упоминают. Руководство страны продолжает утверждать, что COVID-19 в стране не зарегистрирован.