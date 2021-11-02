В Бишкеке задержан гражданин, подозреваемый в разбойном нападении

Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

24 октября 2021 года в УВД Ленинского района кыргызской столицы с письменным заявлением обратился гражданин А.А. Он рассказал, что 23 октября в 20 часов 30 часов возле пересечения улиц Уметалиева и Московской неизвестный, угрожая ножом и применив физическую силу, завладел его мобильным телефоном марки Redmi 9 стоимостью 7 тысяч 500 сомов, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района Бишкека. По статье 202 ("Разбой") УК Кыргызской Республики начато досудебное производство.

По горячим следам оперативниками криминальной милиции УВД Ленинского района был задержан подозреваемый А.Б. 2002 года рождения, которого доставили в следственную службу. В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики подозреваемый был водворен в ИВС ГУВД города Бишкек. Ленинским районным судом столицы в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 города Бишкек.

В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся дальнейшие следственные действия.