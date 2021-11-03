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SOS посылает семья Мадины

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- Бакыт Стамов
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- У вас дома пожар. Дети внутри! - кричали в трубку соседи. Мадина заметалась, подбежала к подруге, с которой снимает дом и вместе работает в швейном цехе: "У нас пожар, дети внутри"! - повторяла она. Затем были страшные полчаса в такси...

-Думала, если они умерли, войду в дом за ними и там останусь, - говорит Мадина сквозь слезы.

Сейчас она даже не помнит, заплатила ли таксисту или он денег не взял. Выскочила из машины, увидела, что младшие дети сидят в огороде - в майках и трусах, полуторагодовалая кроха бегает в одном подгузнике. Живы! - обжег прилив радости. И тут взгляд упал на траву, там лежала старшая дочь, врачи тормошили ее: "Дыши, дыши!". Сознание ослепило вспышкой воспоминаний: в прошлом году женщина похоронила сына. Неужели опять? И упала в обморок.

Подскочили врачи, привели в чувство. Церемониться со взрослой женщиной не стали, нужно было ехать в больницу - двое детей нуждались в реанимации. Шестнадцатилетняя Алина и десятилетний Баэль сильно угорели.

- Мы приехали в детскую больницу скорой медпомощи, а там говорят: мест нет. Врачи "скорой" так растерялись - куда же им везти детей, им же срочно нужна дыхательная поддержка. Я стала орать, что разнесу все к чертовой матери, если они сейчас же нас не госпитализируют! Кричала, что они угробили мне одного ребенка, теперь других хотят? Медсестры пытались успокоить меня, вкололи транквилизатор, потом еще один - не действовало! Я была в агрессивной панике. Успела даже с Богом поругаться - зачем он так меня испытывает, откуда взять силы, чтобы пережить все это? Подняла голову к небу и шептала: "Я тебе их не отдам!". Это была минутная слабость, тут же стала просить у Него помощи и защиты. Куда же мы без Него? - смущенно улыбается Мадина.

...Врачи удивлялись, почему младшие дети не пострадали, а двое старших так сильно угорели. Подробности рассказал сосед Карим. Оказалось, дети пообедали и уснули в одной комнате. Шестеро Мадининых и трое ее подруги. Пожар начался внезапно, воспламенилась проводка. От запаха гари первой проснулась Алина - комната уже была вся в черном едком дыму, в углу полыхало одеяло. Девочка растормошила Байэля, они вдвоем стащили младших братиков и сестричек на пол и покатили их к выходу, не разрешая поднимать головы. Девочка вспомнила, как мама ей говорила:

- В случае пожара ложитесь на пол и ползите, внизу всегда есть немного воздуха.

Подростки вывели всех малышей за считанные минуты. А потом Алина вспомнила, что в доме остались документы и побежала за ними.

Байэль стал звать на помощь соседей. Одни бежали с ведрами, другие тянули шланги к их дому, огонь стали заливать с улицы. И тут дядя Карим увидел, что Алины нет.

- Где старшая, - закричал он.

- В доме, документы ищет, - испуганно объяснил Байэль.

Мужчина без раздумий шагнул в проем двери, дышащей черным дымом. Среди треска огня расслышал другие звуки - Алина пыталась выбраться, но не могла найти выход, натыкалась на мебель, роняя ее. Карим уже чувствовал, что краем одежды "зацепил" огонь. Он спешно сбил его голыми руками и в этот момент столкнулся с Алиной. Девочка вцепилась свободной рукой в его шею, другой прижимала к себе папку с документами.

- Дядя Карим, - шепнула она и потеряла сознание. Мужчина вынес ее и положил на траву. Никто не знал, чем помочь, девочка не могла самостоятельно дышать. К счастью, "скорую" соседи вызвали заранее, как только Байэль закричал, что они горят. Если бы врачи приехали на десять минут позже, Алину было бы уже не спасти.

- Зачем ты туда вернулась? - спросила Мадина, когда дочь пришла в себя.

- Мамочка, ты же говорила, что удостоверение матери–героини не восстанавливается. И наши свидетельства о рождении там были. Я же вижу, как ты без паспорта мучаешься, вот и решила спасти документы, - объяснила Алина.

Мадина расплакалась. Да пусть хоть все документы мира сгорели бы! Разве стоили они жизни ее дочери? Без паспорта женщина живет уже полгода. Он в залоге в магазине - у семьи долг за продукты восемь тысяч сомов. Но на работу взяли, жилье сняла. Люди, знающие Мадину, доверяют ей безоговорочно.

- Было одиннадцать тысяч долга, но я потихоньку его погашаю. Продавщица знает, что не буду делать "утерю" паспорта, хотя его можно восстановить сейчас за восемьсот сомов. Как могу обмануть человека, который дает моим детям еду в долг? - рассказывает женщина.

Денег, которые Мадина зарабатывает швеей, на еду–то с трудом хватает. С мужем Мадина развелась, он не выдержал такой "семейной нагрузки". Сейчас она тащит всех детей одна, супруг даже алименты платить не собирается.

- Не буду с ним судиться. Не хочу, чтобы дети видели родителей, погрязших в судебных дрязгах. Попросила, чтобы развели нас спокойно. Нас с детьми Бог не оставит, - в голосе у Мадины нет ни тени сомнения. В ее жизни уже много раз такое было, когда неоткуда было помощи ждать, а она раз - и приходила.

Вот и сейчас нашлись люди, которые бесплатно заменили проводку в сгоревшей комнате. Мадина драит стены и потолок с содой и уксусом, чтобы ушел запах гари, въевшийся во все щели. Ей нужно успеть до холодов привести комнату в порядок и снова вселится в нее.

Добрые люди отдали Мадине матрасы, подушки и одеяла, она расстелила их в уцелевшей комнате, теперь всем есть где спать. Сейчас Мадине нужны вещи на младших детей и куртка для нее самой 44–го размера. Все сгорело. Также она просит помочь одеждой и ребятишкам ее подруги (мы не публикуем ее имени по просьбе женщины. - Авт.).

Помочь Мадине можно пока только одним способом

передать наличные деньги, связавшись с ней по телефону: 0 (776) 94–74–81. Без паспорта она не может открыть электронный кошелек ЭЛСОМ.


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URL: https://www.vb.kg/408779
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