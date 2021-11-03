Россия поставила Узбекистану и Казахстану военную технику почти на $48 млн

В 2021 году Россия выполнила поставки в Казахстан и Узбекистан самолетов Су-30СМ, вертолетов Ми-35М, зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э", бронетранспортеров БТР-80 и БТР-82А. Об этом сообщил РБК директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. Также этим странам были поставлены многофункциональные комплексы с БПЛА "Орлан-10Е", легкобронированные автомобили "Тайфун-К", стрелковое оружие.

"Были предприняты определенные усилия для выполнения в этом году тех контрактов, которые были намечены на начало 2022 года", - сказал Шугаев.

Шугаев отметил, что решение о наращивании или сокращении поставок принимает покупатель по согласованию с ФСВТС, так как речь идет о контроле обязательств. "То есть сопредельные с Афганистаном страны, наши партнеры сами определяют исходя из потребностей и планов их вооруженных сил, какое количество оружия им необходимо. Наша главная цель - сохранение стабильности в этом регионе и выполнение соответствующих обязательств", - заключил он.

Экспорт России по секретному коду на уровне четырех знаков (SSSS), включающий поставки летательной техники, БТР, зенитно-ракетных комплексов, в Казахстан в январе-августе 2021 года составил $35,6 млн, в Узбекистан - около $12 млн, следует из открытых данных статистики Федеральной таможенной службы.