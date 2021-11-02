"Лидеры стран, не поехавшие в Глазго, лишились уникальной возможности"

Эксперт по государственному устройству Шерадил Бактыгулов прокомментировал работу Саммита мировых лидеров по изменению климата, которая проходит 1-2 ноября 2021 года в городе Глазго, Великобритания. Как отметил он, пандемия COVD-19 внесла поправки в привычную работу саммита.

Так, многие делегации прибыли в Глазго не на поездах или рейсовых самолетах, а на частных суперджетах. Часть лидеров выступала онлайн, тем самым лишив себя возможности проведения встреч в кулуарах саммита, на которых зачастую решаются серьезные вопросы двустороннего сотрудничества.

"В ходе саммита более ста мировых лидеров, среди которых и президент Садыр Жапаров, обязались совместно сотрудничать, чтобы повернуть процесс исчезновения лесов вспять к 2030 году. Так зафиксировано в Декларации о лесах и землепользовании по итогам сессии саммита СОР26 в Глазго. Документ является частью дорожной карты действий, направленных на обеспечение устойчивой торговли и снижение нагрузки на леса, включая поддержку мелких фермеров и повышение прозрачности цепочек поставок.

Этот документ представляется весьма важным для Кыргызстана. Актуальность, серьезность и масштабы предстоящей работы красноречиво иллюстрируют следующие цифры. В стране представлены четыре группы основных лесообразующих пород - хвойные, твердолиственные, мягколиственные и орехово-плодовые. Общая площадь хвойных лесов составляет 280,1 тыс. га. Площадь твердолиственных (ясень, клен, акация, вяз) всего 34,4 тыс. га. Мягколиственные породы представлены березой, осиной, тополем и ивой древовидной. Их общая площадь 14,1 тыс. га.

В насаждениях орехово-плодовых лесов преобладает орех грецкий (35,3 тыс. га). Далее следуют фисташка, яблоня, миндаль, абрикос, рябина, слива (алыча), боярышник и другие мелкоплодные породы. Всего орехово-плодовых - 98,3 тыс. га. Важную роль в защите склонов гор играют кустарники: шиповник, таволга, жимолость, афлатуния, ива кустарниковая, можжевельник (арча) стелющийся, боярышник, экзохорда и другие кустарники. В лесах республики произрастает кустарников на площади 342,6 тыс. га", - говорит эксперт.

Большой интерес, по его словам, вызывает инициатива по восстановлению деградированной земли. Сложный горный рельеф, особенности климатических условий, сложное сочетание мелиоративных условий, большое распространение каменистых, не устойчивых размыву и соленосных горных пород являются естественными причинами деградации земель усиливаемые хозяйственной деятельность человека. Все эти условия определяют естественные процессы деградации земель, такие как эрозионные процессы, оползни, сели, наводнения, засуха и заморозки и засоление почв.

В сферу хозяйственной деятельности в Кыргызстане вовлечены земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного, водного фондов, земли особо охраняемых природных территорий (ООПТ), земли населенных пунктов, промышленности, транспорта, связи и обороны, занимающие в совокупности 51,3 % от общей площади страны. Из всех этих земель, наиболее интенсивно используются сельскохозяйственные угодья, занимающие 10 515,4 тыс. га или 52,6 % от общей площади страны. Особенно интенсивно, и часто при нарушении требований агротехники, эксплуатируются пахотные земли, занимающие 1203,2 тыс. га или 11,5 % от всей площади сельскохозяйственных угодий.

"Ряд стран доноров обязались выделить 12 млрд долларов США в области климата с 2021 по 2025 год в соответствии с новым обязательством по финансированию лесного хозяйства для развивающихся стран. Ещё 11 государств выделят не менее 1,5 млрд долларов США на защиту лесного массива бассейна реки Конго, где растёт второй по величине тропический лес в мире. Также, более чем 30 финансовых учреждений с более чем 8,7 трлн долларов США глобальных активов обязались отказаться от инвестиций в связанную с вырубкой лесов деятельность.

Результаты саммита показывают, что совместные действия по сохранению лесов и землепользования могут способствовать сохранению климата, поддержанию источников средств существования людей и выполнению обещаний стран по адаптации к изменению климата и финансированию" - заключил Бактыгулов.