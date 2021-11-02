Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 97.52 - 98.82

Москву окутал туман. Пользователи соцсетей делятся фото

114  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ночь на 2 ноября на Москву и Московскую область опустился густой туман. В МЧС предупредили о падении видимости до 200-700 метров, уточнив, что туман сохранится примерно до 14 часов. Сообщает журнал "Вокруг света".

Из-за ухудшения видимости в московских аэропортах были задержаны или отменены свыше 100 рейсов, а некоторые летевшие в Москву самолеты приземлились на запасных аэродромах.

Пользователи соцсетей стали массово публиковать фотографии из разных районов города. Многие сравнивали туманные улицы с кадрами из фильмов ужасов или мультфильма "Ежик в тумане".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408787
Теги:
фотография, Москва
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  