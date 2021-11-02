Москву окутал туман. Пользователи соцсетей делятся фото

В ночь на 2 ноября на Москву и Московскую область опустился густой туман. В МЧС предупредили о падении видимости до 200-700 метров, уточнив, что туман сохранится примерно до 14 часов. Сообщает журнал "Вокруг света".

Из-за ухудшения видимости в московских аэропортах были задержаны или отменены свыше 100 рейсов, а некоторые летевшие в Москву самолеты приземлились на запасных аэродромах.

Пользователи соцсетей стали массово публиковать фотографии из разных районов города. Многие сравнивали туманные улицы с кадрами из фильмов ужасов или мультфильма "Ежик в тумане".