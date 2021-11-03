Астрономический проект "Под Иссык-Кульским небом" стартовал в Джергалане. Команда молодежной волонтерской организации "Лидерство" год назад задалась вопросом: "Почему в Кыргызстане, на Иссык-Куле" не развита астрономия? И стали искать единомышленников. И не только нашли, но отыскали и тренеров и обучили целую команду и взрослых и школьников, которые теперь будут не просто смотреть в небо, а через призму астрономии.

Как им удалось в такой краткий срок сделать настоящий прорыв и не только увлечь, но и реально приблизить несколько десятков людей к изучению небесного пространства - нам рассказала лидер организации Анастасия Стыценко.

- Кто хоть раз бывал на Иссык-Куле знает какое у нас красивое бездонное звездное небо. И с мечты поближе видеть звезды, побольше о них знать все и началось. Пока искали тех кто так же болем астрономией, выяснили, что из школьных планов Кыргызстана предмет астрономии убрали и добавили лишь несколько часов в физику. В стране разрушен планетарий и нет абсерватории. Обидно стало: все весь мир в космос рвется, а мы? И почти отчаялись, но вдруг, в январе 2021 узнали о польской организации "Под общим небом": ее руководитель Эвелина Градзская уже 6 лет реализует проекты благодаря которым учителя школ Армении, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана проходят обучение и запускают в школах астрономические кружки/клубы.

Этот опыт нас очень заинтересовал, мы начали изучать видео проекта, созданное для обучения во время пандемии командой "Под общим небом". Эвелина приняла участие в нескольких онлайн встречах, а в феврале 2021 года мы уже пригласили к нам на Иссык-Куль тренера Адама Малиновского, чтобы он провел тренинг для подростков - любителей астрономии. И мы уже вместе с ним наблюдали за звездным небом недалеко от села Михайловка.

Заметив нашу активность, Эвелина решила написать проект "Под Иссык-Кульским небом" с нашей организацией. И в конце мая 2021 года запустили отбор школ по Иссык-Кульской области для участия в проекте. 27 заявок поступило из школ и детских образовательных центров Каракола и сел Иссык-Кульской области.

И в итоге в астрономический проект отобраны:

Средняя школа М. Мамакеев (с.Ак-Суу)

ОЦДЮТ "Манас" (г.Каракол)

Средняя школа Тамга (с.Тамга)

Средняя школа "Ынтымак" (с.Тюп)

Средняя школа им.С. Кульматова (с.Жаны-Арык)

Средняя школа им. Б. Мамытова (с.Ак-Булак)

Средняя школа им.Б.Укуева (с.Жениш)

ДОЦ Кызыл-Суу и учебно-воспитательный комплекс "Кут билим"

Средняя школа №7 (пгт Пристань-Пржевальск)

Средняя школа им. А.С.Пушкина (Григорьевка)

Средняя школа им. К. Жантешева (с.Тепке) – резервная школа.

По два учителя от школы прошли обучение прошли обучение - они и будут вести в своих школах астрономические кружки.

Их обучение провели Эвелина Градзкая и Адам Малиновский, которым помогали волонтеры астро-любители Дмитрий Виноградов и Сергей Капитаненко из Бишкека.

Теоретическая часть: презентации и обсуждения перемежались с практической работой, проводили эксперименты с водой и чаем: надо было слепить Луну с ее океаном, морями и кратерами из соленого теста, инсценировать сценки согласно мифам и легендам созвездий, продумать жизнь на планетах через командную работу. Плюс работая индивидуально, изучить карту неба, познакомиться и попрактиковаться на программе Stellarium, которая позволяет узнавать о множестве небесных тел, о фазах Луны и двойных звездах и туманностях. А представьте каково это впервые собрать телескоп самостоятельно, проводить наблюдения, искать созвездия и плеяды на ночном небе. По завершению обучения, все участники сдавали экзамен и получили сертификаты.

Помимо наблюдений участники успели посмотреть несколько фильмов о космосе и расчетах для запуска ракеты в космос. В перерывах мы прогулялись по долине, прошлись "скандинавскую ходьбу".

Участники обучения теперь будут волонтерами по запуску клубов у себя в школах. Занятия в школах будут проводиться два раза в месяц, а может и больше, программа уже разработана, видео-материалы и презентации переданы учителям, для того чтобы они могли разрабатывать интерактивные занятия с детьми и вовлекать их в любительскую астрономию.

Спасибо всем, кто помог нам получить телескопы!

Импульс развивать любительскую астрономии и астро-туры мы получили во время тренинга по устойчивому туризму осенью 2020 года в рамках проекта "Устойчивое развитие зимнего туризма" HELVETAS Kyrgyzstan "Winter Tourism Kyrgyzstan", развивая эту идею нам подарили телескоп, с которого все и началось Спасибо @Steven Louie. Мы верим что в Кыргызстане любителей астрономии теперь будет больше.

Подписывайтесь на наши страницу в фейсбуке