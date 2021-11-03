Кудайберген Базарбаев встретился с представителями Ассоциации инвалидов КР

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев ознакомился с деятельностью "Ассоциации инвалидов Кыргызстана" которую представил директор Калык Мамбетакунов.

Ассоциация предоставляет интересы восьми общественных объединений, занимающихся вопросами лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Первым объектом посещения стали цеха по изготовлению пластиковых окон, дверей, мягкой мебели, а также сварочный цех общественного объединения "Кыргызское Республиканское общество инвалидов" возглавляемое председателем Шабданом Кучкачовым.. Также показали зал, где можно научиться новым навыкам пользования компьютером. Кстати обучение проводится на бесплатной основе.

Также, Кудайберген Базарбаев ознакомился с деятельностью общественного объединения "Союз молодых инвалидов Чуйской области", руководителем которого является Эрнис Мыктыбек уулу. "Союз молодых инвалидов Чуйской области" объединяет более 700 лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Данная организация на сегодняшний день обучает желающих ЛОВЗ столярному мастерству, швейному и мебельному делу, обучение проводится на бесплатной основе. Развитие системы социальных реабилитационных услуг основано на разностороннем участии и межсекторальном взаимодействии, где государственные, муниципальные и негосударственные (частные) поставщики услуг, вне зависимости от формы собственности должны быть сосредоточены на удовлетворении как базовых потребностей уязвимых групп, так и в обеспечении равного доступа к своевременной психосоциальной помощи, реабилитационным услугам. В подтверждение этому является деятельность этой организации выражающаяся в строительстве учебного центра с условиями проживания более 60 учащихся. На строительство данного центра потребуется 50 миллионов сомов.

Ознакомившись с деятельностью объединения, со стороны министра озвучено предложение по оказанию помощи в поиске партнеров по развитию, с целью дальнейшего завершения постройки центра.