Получить справки онлайн теперь можно и в банковских учреждениях

Министерство цифрового развития Кыргызской Республики начало подключать банковские и финансово-кредитные организации к Порталу электронных услуг "Түндүк". В результате чего граждане при обращении за банковскими услугами могут на местах получить и все необходимые справки и документы от государственных органов при помощи операторов банка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития КР.

Теперь гражданам нет необходимости лично обращаться в отделы госорганов и собирать справки для получения той или иной банковской услуги. Операторы банков и небанковских финансово-кредитных учреждений сами на месте смогут при помощи Государственного портала электронных услуг "Түндүк" предоставлять необходимые справки.

Данный механизм позволит упростить и ускорить процесс получения и оформления гражданами той или иной банковской услуги. Ранее всегда требовались оригиналы выписок или справок. Например, при необходимости получения справки о недвижимости гражданин отдельно обращался в офисы регистрации недвижимого имущества Государственного учреждения "Кадастр". Сейчас граждане смогут получить необходимые выписки и справки на месте через Портал электронных услуг "Түндүк" с помощью биометрических данных, в частности по геометрии лица (Face ID), так как граждане проходят идентификацию через Face ID. Все электронные услуги для пользователей являются добровольными, безопасными и будут осуществляться только с их согласия. Результат услуги хранится в личном кабинете гражданина.

В настоящее время через Портал электронных услуг "Түндүк" можно получить 127 государственных услуг, таких как выписка о правах на недвижимое имущество, информация о технических характеристиках и истории прав на недвижимое имущество, информация о заключении брака, справка с места работы и многие другие государственные услуги.

Одним из первых Банков, подключенных к Порталу электронных услуг "Түндүк" стал Банк "Бай-Тушум".

На сегодняшний день ОАО "Бай Тушум" получить данные услуги можно в следующих филиалах:

- Бишкекский филиал (г. Бишкек, ул. Джантошева, 121 (пересекает улица

Абдрахманова).

- БТБ Кредитный центр (г. Бишкек, 720001, ул. Уметалиева, 71).

- Сберкасса "Моссовет" (г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 150).

- Сберкасса ГУМ "Чынар" (пр. Чуй, 92 Бутик 12).

- Сберкасса "Табылга" (Аламединский рынок, пр. Ж. Жолу, ТК "Табылга", бутик B-28).

Напоминаем, что граждане также смогут самостоятельно зарегистрироваться на Государственном портале электронных услуг и получать государственные услуги круглосуточно. Для этого им необходимо получить электронно-цифровую подпись в ближайшем ЦОНе на бесплатной основе.