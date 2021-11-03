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Тренер "Дордоя" подал в отставку

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- Вячеслав Аникин
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Главный тренер футбольной команды "Дордой" (Бишкек) Александр Крестинин подал в отставку. На должность наставника 13-кратных чемпионов Кыргызстана претендуют несколько его помощников.

Свой уход Крестинин объяснил трудностями совмещения работы в клубе и сборной страны.

"Не нужно искать никаких подтекстов в моем решении, - сказал этот специалист футбола корреспондентам сайта fc-dordoi.kg. Действительно, подчас бывает сложно выполнять решать большие задачи одновременно и в команде, и в национальной дружине. Кроме того, я намерен продолжить свое футбольное образование. Так что мое желание сосредоточиться только на работе в сборной логично и вполне оправданно".

Заметим, что Александр Крестинин занимал должность главного тренера "Дордоя" четыре года и каждый сезон его подопечные становились чемпионами Кыргызстана.

"Время работы Крестинина в нашем клубе, - сообщил также президент клуба Аскар Салымбеков, - считаю весьма успешным".

Правда, в словах Крестинина и Салымбекова есть все же кое-какая недосказанность. Тренера (и это было понятно всем болельщикам и специалистам футбола) угнетало неудачное выступление "Дордоя" в розыгрыше Кубка Азиатской футбольной конфедерации. Ежегодно наш многократный чемпион проигрывал лучшим клубам соседних стран и шансов выйти хотя бы из предварительной отборочной группы этого турнира у бишкекчан практически не имелось. Было очевидно, что "Дордою" нужно укреплять состав дорогостоящими легионерами, но на увеличение бюджета клуба руководство пойти не решалось. А честолюбивому наставнику "Дордоя" Александру Крестинину порядком надоело проигрывать на стадионах Ашгабада и Душанбе.

Кто же займет место опытного тренера? По нашей версии, команду может возглавить один из учеников Крестинина - Игорь Кудренко. Об этом начинающем наставнике теперь уже экс-тренер "Дордоя" всегда отзывался уважительно. Может быть, наставником станет лучший бомбардир чемпионатов Кыргызстана прошлых лет Замир Жумагулов, долгое время работавший с командой "Дордой-2". Вполне вероятно, что эту должность может занять и человек со стороны. Но в любом случае, нашему многократному чемпиону необходимо добиваться успехов на международной арене, пора вырастать из коротких штанишек.


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URL: https://www.vb.kg/408804
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