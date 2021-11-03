В КНМИИ сегодня открывается выставка-конкурс, посвященная 30-летию КР

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева сегодня, 3 ноября, открывается осенняя Республиканская выставка-конкурс, посвященная 30-летию Кыргызской Республики.

Данная экспозиция – своеобразный смотр достижений членов Союза художников Кыргызстана: продолжения традиций и новых течений в изобразительной культуре Республики. Национальная школа вобрала в себя многие явления и сохранила при этом свою самобытность. Выставка-конкурс отражает это единство в многообразии и радует разнообразием работ.

В экспозиции представлены произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры.

В изобразительном искусстве Кыргызской Республики сохраняется замечательная традиция возвращения к истокам, к реалистическим методам работы. Традиции реализма продолжают художники разных поколений: Нарын Турпанов, Жусуп Матаев, Таалайбек Усубалиев, Айып Алакунов и многие другие.

Художники работают в разных направлениях. Их творчество многогранно. Эту особенность демонстрируют Жылкычи Жакыпов, Эркин Салиев, Таалай Курманов, Петр Куринских, Сталбек Токтоев, Маратбек Шарафидинов, Константин Шкурпела, Евгений Лысогоров, Ринат Ханафеев, Залкар Эсенканов.

Отмечается рост внимания художников к социальным проблемам. Четкой гражданской позицией выделяются работы Адылбека Байтерекова, Омуркул уулу Базаркула, Нюргуяны Инокентьевой. Активны молодые художники: Сансызбек Мирзираимов, Насиридин уулу Абай, Бексултан Азимбаев, Сыдыкалы кызы Арууке и многие другие.

Радуют скульптуры. Они сохраняют традиционные решения и ведут новые смелые поиски. На выставке можно увидеть работы Дуйшона Жолчуева, Амантура Иманалиева, Нурадила Каныбекова, Жыргалбек улуу Чынтемира.

Традиционно сильно декоративно-прикладное искусство. В экспозиции представлены произведения Ишенбека Чаланова, Сагына Дедиева, Нурланбека Жороева, Каныбека Бейшебаева и других авторов.

Есть и произведения графиков: Замира Илипова, Абдували Буранбаева, Шакира Арыкова, Конушбека Молдогазиева и других.

Все работы выставки участвуют в конкурсе. Победителей определит авторитетная комиссия.

Экспозиция будет работать до 17 ноября.