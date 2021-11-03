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За день налоговики выявили нарушения у 281 субъекта предпринимательства

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- Анастасия Карелина
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Сотрудники Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики в ходе рейда в Бишкеке за один день выявили нарушения у 281 субъекта предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Контрольные мероприятия на предмет соблюдения налогового законодательства проводились на территории Первомайского и Свердловского районов Бишкека.

В ходе рейда проверкой были охвачены 674 субъекта, из них 279 - рейдовым налоговым контролем и 395 - контрольным закупом.

По итогам рейдового налогового контроля выявлены различные нарушения у 36,5 процента или 102 субъектов, охваченных рейдовым налоговым контролем. В том числе у 80 отсутствовали разрешительные документы (свидетельство, патент, лицензия), у 44 отсутствовали контрольно-кассовые машины, 42 не смогли представить трудовые договора и полис (факт уплаты страховых взносов).

Из 395 субъектов, охваченных контрольным закупом, нарушения выявлены у 45,3 процента или 179 предпринимателей. В том числе у 122 – факты невыдачи кассового чека, у 74 установлены излишки в кассе, у 5 – факты воспрепятствования, то есть недопуска к ККМ или к R-Keeper. Кроме того, на момент проверки 117 субъектов закрылись.

ГНС сообщает, что работа в данном направлении будет проводиться на постоянной основе.


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URL: https://www.vb.kg/408808
Теги:
ГНС, Первомайский район, рейд, Свердловский район, Бишкек
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