За день налоговики выявили нарушения у 281 субъекта предпринимательства

Сотрудники Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики в ходе рейда в Бишкеке за один день выявили нарушения у 281 субъекта предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Контрольные мероприятия на предмет соблюдения налогового законодательства проводились на территории Первомайского и Свердловского районов Бишкека.

В ходе рейда проверкой были охвачены 674 субъекта, из них 279 - рейдовым налоговым контролем и 395 - контрольным закупом.

По итогам рейдового налогового контроля выявлены различные нарушения у 36,5 процента или 102 субъектов, охваченных рейдовым налоговым контролем. В том числе у 80 отсутствовали разрешительные документы (свидетельство, патент, лицензия), у 44 отсутствовали контрольно-кассовые машины, 42 не смогли представить трудовые договора и полис (факт уплаты страховых взносов).

Из 395 субъектов, охваченных контрольным закупом, нарушения выявлены у 45,3 процента или 179 предпринимателей. В том числе у 122 – факты невыдачи кассового чека, у 74 установлены излишки в кассе, у 5 – факты воспрепятствования, то есть недопуска к ККМ или к R-Keeper. Кроме того, на момент проверки 117 субъектов закрылись.

ГНС сообщает, что работа в данном направлении будет проводиться на постоянной основе.