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В ЕАЭС определили евразийские транспортные коридоры

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- Евгений Денисенко
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Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила перечень евразийских транспортных коридоров и маршрутов. Это сделано во исполнение соответствующих положений Договора о ЕАЭС, Основных направлений транспортной политики, Стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года в части, касающейся развития транспортных коридоров, отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Темирбек Асанбеков (Кыргызстан).

В перечень вошли два одномодальных железнодорожных маршрута и один мультимодальный (объединяет железнодорожное, морское и автомобильное сообщение), а также евразийские автомобильные коридоры и маршруты.

Этот документ, как подчеркивается, позволит обеспечить координацию развития транспортной инфраструктуры, станет важной составляющей по подготовке проекта международного договора о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров. И тем самым поспособствует дальнейшему формированию единого транспортного пространства в ЕАЭС.

Кроме того, в 2022 году планируется подготовить и принять комплексный план развития таких коридоров, в соответствии с которым они получат приоритетное развитие, будет осуществлена синхронизация их эксплуатационных характеристик, а также цифровизация.

В ходе заседания министры ЕЭК отметили актуальность утверждения этого документа. И предложили проработать вопросы развития международных перевозок по направлению "Север-Юг", ликвидировать узкие места, усилить взаимодействие Комиссии с Евразийским банком развития и другими международными финансовыми организациями.

Формирование МТК "Север – Юг", как отмечали ранее в МИД РФ, рассматривается Россией в качестве важного транзитного направления между странами Северо-Западной Европы, Каспийского бассейна, Персидского залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, а также как возможность дальнейшего развития евроазиатских перевозок по более короткому и экономичному маршруту. Данный проект вызвал большой интерес среди стран – потенциальных участников нового транспортного маршрута. К соответствующему соглашению присоединились Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Болгария, Оман, Сирия, Турция и Украина.


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URL: https://www.vb.kg/408811
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан
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