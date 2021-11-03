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6 ноября в Бишкеке состоится сольный концерт Орозбека Бакытова

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- Анастасия Карелина
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6 ноября в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева пройдет сольный концерт лауреата международных конкурсов, стажера Римского оперного театра Орозбека Бакытова. Событие посвящено 110-летию Исхака Раззакова. Об этом сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Елена Мягкова.

В программе вечера – мировая оперная классика. Прозвучат сочинения Беллини, Верди, Пуччини, Бизе, неаполитанские, русские, кыргызские песни.

cправка "ВБ"

Орозбек Бакытов в 2014 году окончил кафедру сольного пения Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова в классе народного артиста КР Сталбека Алмазбекова. Является ведущим солистом Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

За время творческой деятельности Орозбеком блестяще были исполнены партии Саламата в премьерных спектаклях "Аста секин, колукту" Давлесова, Семетея в опере "Ай-Чурек" Малдыбаева, Власова и Фере, Алеко в одноименной опере Рахманинова, Дон Жуана в премьерных показах оперы "Дон Жуан" Моцарта.

В 2015-2017 годах, пройдя всемирный конкурсный отбор, Орозбек Бакытов обучался в Международной академии музыки в Риме (Accademia internazionale di musica di Roma) в классе маэстро Сильвано Карроли.

С 2017 по 2018 годы артист продолжил обучение академическому искусству итальянского бельканто по двухстороннему Соглашению Кыргызстана и Италии.

За годы стажировки Бакытов изучил итальянский язык, итальянскую вокальную технику и методику преподавания итальянского бельканто. Принимал активное участие в праздничных концертах и мероприятиях Рима и Ватикана, активно участвовал в фестивале Roma music festival. Смотр проводился в Риме, Неаполе и Сорренто. Также участвовал в международном фестивале вокалистов в Брешиа. Принимал участие в международном концерте-проекте оперных певцов Cantiere all"Opera Padova в городе Падуя. Исполнил партию Эскамильо из оперы "Кармен" Бизе в составе труппы Национального оперного театра имени Джузеппе Манини города Нарни. А еще партию Графа из оперы "Свадьба Фигаро" Моцарта в Римском оперном театре Teatro Italia.

В 2018 году артист прошел обучение у Ренато Брузон – профессора Академии театра Ла Скала, мастера бельканто. Участвовал в международном конкурсе оперных певцов имени Сан Франческо Ди Паола.

Орозбек Бакытов является лауреатом первой премии конкурса "Жаш таланттар", фестиваля "Звезды Шелкового пути", фестиваля "70- летие Великой Победы", международного фестиваля "Roma music festival", международного конкурса оперных певцов имени Сан Франческо Ди Паола, и других. Награжден почетной грамотой Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/408813
Теги:
Италия, концерт, опера, Театр оперы и балета
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