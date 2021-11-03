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Предвыборная программа кандидата в депутаты Усупова Тилека Сабыровича

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Кандидат в депутаты по Октябрьскому одномандатному избирательному округу в города Бишкек № 28 Тилек Усупов представляет вниманию кыргызстанцев свою избирательную программу:

"У нас замечательный - многонациональный и многоконфессиональный народ! Духовно-культурная мозаика сложена, из традиций отшлифованных многими столетиями, за которые накоплено мудрое качество Общественных Отношений!

У нас - не имеющее аналогов, сочетание природных ресурсов с уникальным геополитическим расположением!

Наш Народ, в силу своей природной способности, социально-культурной коммуникабельности легко и естественно интегрируется в духовно-культурное, экономическое и научно-технические пространство любых стран и народов!

Я - УСУПОВ ТИЛЕК, являюсь членом Совета Всемирной Лиги Граждан и Гражданских Объединений в составе которого тысячи гражданских институтов со всего мира! На протяжении последних семи лет мы трудимся над реализацией программы сохранения и развития:

-ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, ТРАДИЦИОННЫХ, НЕПРЕХОДЯЩИХ ЕСТЕСТВЕННЫХ - СЕМЕЙНЫХ, НАЦИОНАЛЬНЫХ, ДУХОВНО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ всех народов, этногрупп и социальных сообществ! В этом мы видим иммунитет безопасности семьи, общества и государства!

- Основой и носителем смысла бытия - является человек-гражданин! А основой условий реализации потенциала человека-гражданина - является ЕГО ПРАВО ОБЕСПЕЧЕННОЕ ЗАКОНАМИ!

- Государство и законы должны социально ориентированы и быть гарантом равенства трёх субъектов правоотношений - граждан, юридических лиц и государства! Перед судом и законами - эти три субъекта правоотношений должны быть равны и автономные в исполнении своих прав и свобод! Недопущения многостандартного толкования и применения законов в отношении субъектов правоотношений!

Введение института ВЫБОРНЫХ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ!

- Для полной реализации потенциала практики ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУШАНИЯ и УЧАСТИЯ НАРОДА В ПРИНЯТИИ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ, законодательно закрепить за СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ - статус ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУШАНИЯ!

- Учитывая вклад трудовых мигрантов в экономику страны, который в два раза превышает бюджет государства! А также учитывая их численность, возраст надо признать, что они являются одной, из основной, качественной составляющей народа - они имеют право на юридическое закрепление за ними СТАТУСА СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ!

ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ СТАГНАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ, РАЗГРАБЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И БЮДЖЕТА, А ТАКЖЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН ЯВЛЯЕТСЯ - КОРРУПЦИЯ!

Коррупция не только укоренилась во всех порах государственных институтов, но и стала звеном в цепи межконтинентального и транснационального формата! Коррупция - замкнула, жизненно важные элементы государственных институтов, в мнимые международные образования и это парализует функциональные составляющие госинститутов...!

Коррупция - изначально являясь ПОСЛЕДСТВИЕМ проявления должностных преступлений по сути, переросла этот юридический формат и приобрела качество ПЕРВОПРИЧИНЫ криминализации государственных институтов путём принятия преступных законов, НПА и решений на всех уровнях политического и экономического управления!

Коррупция - за счет образования и развития теневой экономики срослась и криминализировала широкий спектр социальной сферы!

Таким образом, коррупцию можно квалифицировать как узаконенный правовой экстремизм и узаконенный правовой терроризм! И это явление надо пресечь! И успешно бороться с коррупцией может только Народ и при условии объединении ОБЩЕСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА с административным ресурсом ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА! Каким образом?

1) Для успешной борьбы с коррупцией и её искоренения необходимо образовать ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ (комиссию) при Президенте КР.! Исключить участия в нём (ней) агентов внешнего влияния и лиц, имеющим прямое или косвенное отношение к незаконному обогащению!

2) В целях противодействия фейк-вбросам и предоставления Народу достоверной информации переформатировать и модернизировать все ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ - централизовав их в единую СИСТЕМУ ИНФОРМАЦИОННО-ЦИФРОВОЙ ДВУХСТОРОННЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ Государства и Общества!

3) В целях исключения коррупционного использования и восстановления общественного контроля над земельными ресурсами - восстановить районные кенеши народных депутатов!

4) В целях взаимодействия потенциалов и ресурсов общества с институтом здравоохранения и исключения схем коррупционного влияния на здравоохранение и повышение качества медицинских услуг - все объекты и учреждения перевести по месту их территориального расположения под контроль местного самоуправления!

5) В целях улучшения качества образовательных и воспитательных процессов, все дошкольные, школьные, специальные профессионально-технические, средние и высшие образовательные учреждения перевести под контроль местного самоуправления и родительских комитетов (правовой статус закрепить юридически)!

Качество учебников и программу обучения под строгий контроль родительских комитетов!

6) В формировании кадрового качества госинститутов непреложным критерием отбора должен быть один стандарт - ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!

7) В формировании представительских (выборных) органов один критерий - равное представительство МУЖЧИН и ЖЕНЩИН!

ВНИМАНИЕ!

1) Всех кандидатов в депутаты ЖК приглашаю объединиться под изложенной программой и образовать АНТИКОРРУПЦИОННУЮ КОАЛИЦИЮ ЗА СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА ОБЩЕСТВА!

2) Всех избирателей приглашаю, в период предвыборных встреч, обсудить и выработать единую социально-экономическую платформу, формулы и механизмы их реализации!

Образовать ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ (КОМИССИЮ) с широкими функциями включающими нормотворческие и способными защищать и отстаивать права каждого гражданина!

3) Данная программа является выдержкой из Программы Всемирной Лиги Граждан и Гражданских Объединений! В части касающейся разработана составом Совета ВЛ Офиса КР и находится в процессе действия!

4) На стадии завершения консультации по образованию всемирной межгражданской социально-экономической дорожной карты, которая предусматривает создание (под эгидой ВЛ) в каждом районе МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОНДОВ МЕЖГРАЖДАНСКОГО РАЗВИТИЯ!

Слово МИГРАЦИЯ - это грустное и печальное прошлое!

Мы, ВЛ - работаем над внедрением широкой МЕЖГРАЖДАНСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ВСЕХ СФЕР ВО ВСЕ СФЕРЫ ВО ВСЁМ МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ!

И каждый из вас может принять в этом прямое участие и творчески реализоваться! Каждый из вас получает возможность применить и совершенствовать свои личностные возможности и при этом заработать!

ВЫБОР ЗА ВАМИ!"

Изготовлено: "РФ "Рубикон", адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Усенбаева, 2, Заказчик: кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Усупов Т. С. Тираж: 1. Дата: 03 ноября 2021 г. Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Усупова Т.С. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Батиловым Б.Ж.


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URL: https://www.vb.kg/408821
Теги:
#Выборы2021
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