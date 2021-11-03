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Предприятие "Бишкексвет" без разрешения использовало электрические котлы

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- Анастасия Карелина
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Муниципальное предприятие "Бишкексвет" при мэрии Бишкека установило и использовало электрические котлы для отопления своего головного офиса без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и промышленности КР.

По поручению Минэнерго рабочая группа в настоящее время проверяет соответствие разрешенного объема электроэнергии с фактически используемой мощностью. В результате проверки выяснилось, что некоторые компании используют больше мощности, чем было разрешено документом.

Как отметили члены рабочей группы, проверявшие компании на легальность использования электроэнергии, согласно техническим условиям разрешено использовать только 20 киловатт, но на самом деле без разрешения используются 100 киловатт электроэнергии.

Для отопления своего головного офиса электричеством "Бишкексвет" не получал разрешительных документов. Муниципальное предприятие не было подключено к системе центрального отопления, то есть использовало электроэнергию незаконно. По данному факту составлен акт. Котлы отключены и опечатаны.


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URL: https://www.vb.kg/408822
Теги:
Бишкексвет, электричество, Электроэнергия
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