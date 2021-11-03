В Петербурге кыргызстанца заподозрили в двух изнасилованиях

В Санкт-Петербурге сотрудниками правоохранительных органов задержан 49-летний гражданин Кыргызстана. Он, по информации местных СМИ, подозревается в сексуальном насилии над двумя женщинами.

Поиски подозреваемого начались после соответствующего заявления в полицию 44-летней жительницы города Кудрово Ленинградской области.

По ее словам, в тот вечер она осталась одна в салоне пассажирского транспортного средства. И была увезена его водителем к гаражам за станцией метро. После чего мужчина заблокировал двери и совершил в отношении пассажирки, как отмечено в протоколе, "насильственные действия сексуального характера".

Благодаря оперативно предпринятым розыскным действиям, личность подозреваемого удалось довольно быстро установить. Он был задержан в Санкт-Петербурге, где, как стало известно, проживает на территории Выборгского района.

Вскоре выяснилось, что трудовой мигрант может быть причастен к аналогичному преступлению. 17-летняя жительница Санкт-Петербурга сообщила о том, что несколькими днями ранее была изнасилована при тех обстоятельствах в том же месте.

Возбуждено уголовное дело. Расследованием занялись сотрудники регионального Следственного комитета.