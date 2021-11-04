Кыргызские и индийские хирурги вместе боролись с тяжелой болезнью девятимесячного Салмана и победили. Улыбчивый, жизнерадостный ребенок уже не боится "дядей" в белых халатах, которые подарили ему жизнь. И он, словно чувствуя это, улыбается им.

По словам Гульзины, матери Салмана, они с мужем заподозрили, что с их когда ему было три месяца сыном что–то случилось. Он стал задыхаться, перестал есть. Врачи поставили диагноз - "пневмония", назначили лечение.

Но одышка не проходила, наоборот, нарастала. Углубленное обследование показало, что у ребенка большая опухоль в брюшной полости, которая росла как на дрожжах и давила на подвздошные сосуды. И, как пояснили врачи, из–за этого к сердцу не поступала кровь в достаточном объеме, оно само задыхалось.

Дважды детские хирурги пытались убрать разрастающуюся опухоль, чтобы помочь тяжело больному малышу, который мог в любой момент умереть. Но без специального оборудования, с помощью которого можно контрастировать сосуды и определить, связана ли опухоль с ними и в таком месте точно, провести эту операцию они не рискнули. Подвздошные сосуды одни из самых крупных в организме, они несут кровь к обеим нижним конечностям. Повредить артерии в случае удаления опухоли, как говорится, бог не приведи. Остановить мощное кровотечение практически невозможно, но даже если чудом это удастся сделать, ребенок может остаться без ноги. Поэтому даже очень опытные детские хирурги не стали рисковать жизнью ребенка, а посоветовали сделать операцию в другой стране и как можно скорее. Это как раз тот случай, о котором говорил Гиппократ: "Не навреди".

Проблема нашей медицины не в кадрах, а в обеспечении оборудованием. Были бы у наших врачей такие аппараты, на которые они сами с восхищением смотрят, бывая в зарубежных клиниках, то не пришлось бы кыргызстанцам собирать по крохам деньги на операции за границей. Об этом говорят самые известные наши врачи. И не верить им нет никаких оснований. Случай с Салманом - тому пример.

- После операции наш мальчик почти месяц пролежал в реанимации, так как не мог самостоятельно дышать, за него дышал аппарат, - продолжает Гульзина. - Мы спешно начали искать зарубежные клиники, где Салману могли помочь. Время уходило, состояние сына ухудшалось.

По словам Гульзины, случайно из Интернета они узнали о том, что в Кыргызстан прилетает хирург, профессор одной из индийских клиник, и помчались в гостиницу, где остановился врач. Он предложил провести обследование и операцию в Индии.

- Мы распродали все, что можно было быстро продать. Главное - было успеть сделать операцию. Дорога в Индию была мучительной, думали, не довезем сына. Дышал Салман с помощью кислорода, но и на это у него уже не хватало сил, - вспоминает мама малыша.

Но уже без слез. Она держит на руках свое здоровое сокровище и сама светится от радости. И кажется, что все ее страдания остались там, в далеких от настоящего счастливого дня месяцах.

В индийской клинике, напичканной наисовременнейшим оборудованием, Салману поставили точный диагноз - "фибробластома". Опухоль была очень больших размеров, но одно утешало - доброкачественная. Операция прошла успешно: опухоль убрали и сформировали две колостомы, то есть вывели наружу два отдела толстой кишки.

- Индийские коллеги сделали все по уму. Похоже, кишечник сросся с опухолью, и им пришлось его резецировать, - сказал директор Клинической больницы управления делами президента, один из опытнейших хирургов в стране Расул Султангазиев. Только ему родители Салмана доверили провести четвертую по счету многочасовую операцию их сыну после возвращения из Индии.

- Наша задача была соединить эти две части толстого кишечника заново, - пояснил Расул Абалиевич. - Но когда мы вошли в брюшную полость, то были поражены увиденным: тонкий кишечник ребенка был плотно обвязан спайками. Видимо, предыдущие операции спровоцировали спаечный процесс. Если бы мы не освободили орган от них, то мальчику грозила бы пятая операция.

Два с половиной часа хирургическая бригада во главе с Султангазиевым буквально по сантиметру отделяла кишечник от "пут". И какими бы супермастерами не были хирурги, им все–таки пришлось убрать сорок сантиметров кишечника, поскольку в этом месте освободить его было невозможно.

- В этой ситуации иного выхода у нас не было. И мой коллега - заведующий отделением хирургии Национального центра охраны материнства и детства Мирбек Байзаковy, и я пришли вместе к этому решению. Оставить все, как есть, мы тоже не могли, поскольку в этом месте однозначно образовалась бы кишечная непроходимость. И очередная операция была бы неизбежна.

Разобравшись с тонким кишечником, хирурги взялись за толстый. Около трех часов выделяли две выведенные наружу колостомы, вставили их в брюшную полость и затем соединили.

Сложность более чем пятичасовой операции состояла в том, что одновременно врачи оперировали и на тонком, и толстом кишечнике, сделав два анастомоза.

Как правило, такие операции проводятся поочередно. Но Расул Султангазиев и Мирбек Байзаков усложнили, как говорится, себе жизнь, прооперировав одновременно оба кишечника, зато уберегли Салмана от пятой операции. И он отблагодарил их искренней и радостной улыбкой...