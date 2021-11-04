Российские военные в КР приняли участие в контрольной проверке ЦВО РФ

В Центральном военном округе завершилась контрольная проверка за 2021 год. Участие в ней приняли свыше 70 тысяч военнослужащих соединений и частей округа, сообщили в его пресс-службе.

По ее информации, ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов РФ в трех федеральных округах. В его состав также структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Кыргызстане, также подразделения на территории Казахстана.

Практические занятия проходили на 14 полигонах в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории Таджикистана и Кыргызстане. Проверка проводилась под общим руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. В ходе проверки боевой выучки определялись уровень подготовленности органов военного управления и способность выполнять учебно-боевые задачи в любых условиях обстановки с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

Александр Лапин также прибыл в Казань, с целью проверки готовности к учению Коллективных миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021". Командующий, по информации пресс-службы ЦВО, осмотрит штаб руководства и командный пункт этих сил, оценит ход подготовки к учению, проинспектирует места размещения воинских контингентов иностранных государств.

Учение "Нерушимое братство-2021" впервые будет проходить в Казани под общим руководством командующего ЦВО в период с 8 по 12 ноября. Воинские контингенты стран ОДКБ отработают планирование и проведение совместной миротворческой операции.