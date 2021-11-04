Генпрокуроры стран ШОС обсудили задачи борьбы с торговлей людьми

Борьба с угрозой торговли людьми стала главной темой 19-го заседания генеральных прокуроров государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Оно прошло в формате видео-конференц-связи, особое внимание на нем, как отмечается, было уделено борьбе с торговлей женщинами и детьми.

В работе заседания также приняли участие Генеральный секретарь ШОС и директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Состоялся обмен мнениями, опытом работы и эффективными механизмами противодействия торговле людьми. Обсуждены имеющиеся угрозы в данной сфере, определены меры по объединению усилий генеральных прокуратур государств-партнеров в их противодействии.

Подчеркнуто, что совместные усилия и инициативы надзорных ведомств в различных сферах взаимодействия способствуют росту авторитета ШОС на международной арене.

Генеральной прокурор РФ Игорь Краснов отметил, что наряду с женщинами и детьми жертвами торговли нередко становятся лица, нарушившие законодательство при въезде и пребывании в государстве. Такие мигранты становятся легкой добычей преступников. В этой связи под постоянным контролем прокуратуры находятся вопросы соблюдения миграционного законодательства.

Только в прошлом году по материалам прокурорских проверок в России возбуждено почти тысяча уголовных дел о преступлениях в сфере миграции. Эта проблема, как подчеркнуто, тесно связана с использованием по сути рабского труда, имеющего высокий уровень латентности, поскольку во многих случаях сами жертвы избегают контактов с правоохранительными органами.

Игорь Краснов заявил, что существующая в Российской Федерации система противодействия торговле людьми позволяет оперативно и действенно реагировать на вызовы в этой сфере, в том числе с учетом накопленного мирового опыта. Вместе с тем, подчеркнул он, важно укреплять сотрудничество в борьбе с подобными преступлениями, выявление которых с каждым годом затрудняется в результате широкого использования в криминальных целях виртуальных активов и иных современных технологий. Игорь Краснов предложил рассматривать состоявшуюся встречу как импульс для консолидации усилий прокуратур государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в поиске ответов на эти угрозы и сфокусировать работу на практических задачах борьбы с самым широким кругом проявлений торговли людьми.

По итогам заседания подписан протокол. В нем отражены решения по основной теме заседания, а также говорится о проведении юбилейного 20-заседания Генеральных прокуроров государств ШОС, которое состоится в 2022 году в Казахстане.