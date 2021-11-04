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Прогноз погоды на 4 – 7 ноября. Сегодня снег, а потом без осадков

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- Наталья Крайнова
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Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату КР (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 4 по 7 ноября.

Бишкек

4 ноября ночью -5 … -7 °C днем -3 … -5 °C, ветер западный 4-9 м/с, снег

5 ноября ночью -8 … -10 °C днем -1 … +1 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

6 ноября ночью -6 … -8 °C днем 2 … 4 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

7 ноября ночью -2 … -4 °C днем 6 … 8 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

По данным сайта world-weather:

В Бишкеке, сегодня 4 ноября, погода -6°C. Облачно и временами снег, ветер тихий, западный 1.0 м/с. Атмосферное давление 704 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 75%. Завтра ночью температура воздуха понизится до -11°C, ветер ослабеет до 0.4 м/с. Давление повысится и составит 706 мм рт. ст. Температура днем, не поднимется выше отметки -5°C, a ночью 06 ноября не опустится ниже -8°C. Ветер будет юго-восточный в пределах 0.7 м/с.

Чуйская область:

4 ноября ночью -2 … -7 °C днем -2 … -7 °, ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, снег

5 ноября ночью -5 … -10 °C днем -4 … +1 °C ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, без осадков

6 ноября ночью -3 … -8 °C днем 0 … 5 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

7 ноября ночью -1 … -6 °C днем 3 … 8 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Иссык-Кульская область:

4 ноября ночью 0 … -5 °C днем 0 … -5 °C, ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, на большей части территории снег

5 ноября ночью -6 … -11 °C днем -1 … -6 °C, ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, в отдельных районах снег

6 ноября ночью -6 … -11 °C днем -3 … +2 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

7 ноября ночью -3 … -8 °C днем 2 … 7 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков


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URL: https://www.vb.kg/408844
Теги:
Кыргызгидромет, погода, Бишкек, Кыргызстан, снег, выпал снег, прогноз погоды
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