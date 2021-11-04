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В Кыргызстане насчитывается 185 беженцев и 603 человека ищут убежище

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- Айжан Мамбеталиева
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Об этом сказал министр труда, социального обсечения и миграции Кудайберген Базарбаев в ходе семинара для сотрудников территориальных подразделений горячей линии "117" в городе Ош.

По его словам в настоящее время в Кыргызстане насчитывается 185 беженцев, 603 лица ищущие убежище и более 1500 кайрылманов (этнические кыргызы, переселившиеся или желающие переселиться на территорию Кыргызстана). Общее количество этнических кыргызов, иммигрировавших в Кыргызстан с 1991 года, составляет более 75 000 человек.

"Министерство труда, социального обеспечения и миграции напрямую ведет работу с наиболее уязвимыми слоями населения страны, кайрылманами и беженцами", - сказал министр Кудайберген Базарбаев.

Он также добавил, что очень важно, чтобы каждый сотрудник знал свою работу, и мог ответить на каждый вопрос граждан, потому что люди обращаются к нам за советом и хотят получить ответы на свои вопросы.

"Также нужно работать с этническими кыргызами, беженцами, которые приезжают в страну, и просят о помощи, им нужно четко объяснять процедуры получения статуса беженца и кайрылмана, их обязанности и права, а также оказывать посильную помощь", - сказал министр.

Кудайберген Базарбаевич также поблагодарил офис УВКБ ООН за оказанную помощь в проведении учебного семинара для сотрудников.


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URL: https://www.vb.kg/408856
Теги:
Министерство социального развития, Ош, беженцы
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