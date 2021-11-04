Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 97.52 - 98.82

Владельцы пригородных маршруток самовольно повышают оплату за проезд

206  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В редакцию VB.KG обратились жители села села Ак-Жол (бывшее Раздольное), которые пожаловались, что водители маршрутов № 380 и № 327 самовольно подняли тарифы за проезд. Маршрутчики требуют платить по 25 сомов.

"Всегда с нашего села до шлагбаума стоимость проезда была 15 сомов. Маршрут № 320 придерживается 15 сомов, а № 380 и № 327 нагло требуют по 25 сомов. Они самовольно подняли плату за проезд, причем не на 5 сомов, а сразу на 10", - возмущается читательница, написавшая в редакцию.

Аналогичный случай произошел с маршруткой № 254, которая ходит село "Восток" Чуйской области. Жители села рассказали о большом интервале движения между микроавтобусами и самовольное увеличение тарифа за проезд до 20 сомов без согласования с органами местного самоуправления населенного пункта. Жители обратились в управление городского транспорта мэрии Бишкека по этому случаю.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека, в столичное управление транспорта были приглашены директор ОсОО "Жазада Транс" Молдобочаев О., который обслуживает микроавтобусный маршрут №254, глава Лебединовской айыл окмоту Качкынбай уулу Адилет и жители села "Восток".

Директору ОсОО "Жазада Транс" было поручено снизить стоимость проезда на микроавтобусном маршруте №254 до села Восток до 15 сомов по тарифу, который действует в столице. Такая стоимость проезда будет действовать до согласования с Лебединовским Айыл Окмоту. Также руководителю поручено обеспечить установленный плановый выход на микроавтобусном маршруте №254.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408858
Теги:
маршрутки, Бишкек, маршрутники издеваются над людьми
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  