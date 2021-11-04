Владельцы пригородных маршруток самовольно повышают оплату за проезд

В редакцию VB.KG обратились жители села села Ак-Жол (бывшее Раздольное), которые пожаловались, что водители маршрутов № 380 и № 327 самовольно подняли тарифы за проезд. Маршрутчики требуют платить по 25 сомов.

"Всегда с нашего села до шлагбаума стоимость проезда была 15 сомов. Маршрут № 320 придерживается 15 сомов, а № 380 и № 327 нагло требуют по 25 сомов. Они самовольно подняли плату за проезд, причем не на 5 сомов, а сразу на 10", - возмущается читательница, написавшая в редакцию.

Аналогичный случай произошел с маршруткой № 254, которая ходит село "Восток" Чуйской области. Жители села рассказали о большом интервале движения между микроавтобусами и самовольное увеличение тарифа за проезд до 20 сомов без согласования с органами местного самоуправления населенного пункта. Жители обратились в управление городского транспорта мэрии Бишкека по этому случаю.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека, в столичное управление транспорта были приглашены директор ОсОО "Жазада Транс" Молдобочаев О., который обслуживает микроавтобусный маршрут №254, глава Лебединовской айыл окмоту Качкынбай уулу Адилет и жители села "Восток".

Директору ОсОО "Жазада Транс" было поручено снизить стоимость проезда на микроавтобусном маршруте №254 до села Восток до 15 сомов по тарифу, который действует в столице. Такая стоимость проезда будет действовать до согласования с Лебединовским Айыл Окмоту. Также руководителю поручено обеспечить установленный плановый выход на микроавтобусном маршруте №254.