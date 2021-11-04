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Президент Узбекистана уволил главу "Узкомназорат" за блокировку соцсетей

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Глава Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомназорат) Голибшер Зияев был отстранен от исполнения обязанностей после ограничения в стране доступа к нескольким популярным социальным сетям. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"Голибшер Зияев освобождён от занимаемой должности по поручению президента Шавката Мирзиёева "за ошибочные и несогласованные действия", заявил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

По его словам, по произошедшему факту будут проведены следственные действия.

"По итогам расследования в отношении всех ответственных руководителей, виновных в произошедшем, будут применены соответствующие меры ответственности", - отметил он.

Решение об увольнении принято в связи ограничением инспекцией доступа к социальным сетям - они были внесены в реестр нарушителей закона страны о персональных данных.

Менее чем через три часа действия ограничений были сняты на работу Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, LinkedIn, соцсетей "Одноклассники" и "Мой Мир".

Голибшер Зияев возглавил "Узкомназорат" в сентябре прошлого года.

Законодательство Узбекистана требует, чтобы персональные данные граждан страны хранились на ее территории, поэтому все интернет-сервисы обязаны размещать свои серверы на территории республики.

Закон "О персональных данных" дополнили статьей 27-1 "Особые условия обработки персональных данных граждан Республики Узбекистан" 14 января, поправка вступила в силу в середине апреля.

29 октября президент подписал закон, ужесточающий наказание за нарушение законодательства о персональных данных. Через три месяца соцсети, к которым ограничен доступ, могут привлекаться к административной и уголовной ответственности.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/408865
Теги:
социальные сети, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
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