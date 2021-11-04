В Бишкеке пассажиры троллейбуса осудили подростка за ее грим (видео)

В соцсетях бурно обсуждают видео, где молодую девушку в общественном транспорте затравили за ее тематический грим, который она сделала на праздник Хэллоуин.

На кадрах видео видно, что на подростке надета черная маска, которую, возможно, она надела после нападков других пассажиров. За нее заступилась другая девушка-пассажирка, которая находилась рядом с ней. Она стала объяснять замысел грима, и что каждый человек имеет право самовыражаться. Но пассажиры не переставали осуждать девушку, обзывая ее нелицеприятными словами.

Стоит отметить, что в соцсетях многие заступились за девушку. "Это право родителей – запрещать или позволять своим детям отмечать такие праздники", написал один из пользователей интернета.

Автор: Назгуль Абдыразакова