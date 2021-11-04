Правозащитное движение "Бир Дуйно-КР" сделало срочное сообщение

В сообщении говорится о важности включения в формат первого экономического Форума "Европейский Союз- Центральная Азия" глобального стандарта по предотвращению и устранению риска негативных воздействий на права человека, связанных с бизнесом.

21 марта этого года произошло беспрецедентное событие: Совет ООН по правам человека одобрил комплекс руководящих принципов в сфере бизнеса и прав человека, на основе которых впервые в истории создается глобальный стандарт по предотвращению и устранению риска негативных воздействий на права человека, связанных с бизнесом.

"Одобрение данных руководящих принципов Советом ООН по правам человека создает официальный глобальный ориентир для бизнеса в отношении прав человека", - отметил специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросам бизнеса и прав человека Джон Рагги.

Новые стандарты предоставляют государствам и бизнесу механизмы для реализации базовых предпосылок, установленных ООН в отношении защиты, соблюдения и доступа к средствам правовой защиты, нацеленных на более эффективное решение проблем в сфере бизнеса и прав человека.

В рамках первой базовой предпосылки (обязанность государства по защите прав человека) в руководящих принципах приводятся механизмы, с помощью которых государство сможет обеспечить более четкие ожидания и единые правила по соблюдению прав человека для бизнеса. В рамках второй предпосылки, предусматривающей обязанность бизнеса соблюдать права человека, даются рекомендации по обеспечению соблюдения прав человека и предоставлению соответствующей отчетности. В рамках третьей предпосылки (доступ к эффективным средствам защиты в случае нарушений прав человека) основное значение придается обеспечению тем, чьи права были нарушены в результате деятельности корпораций, доступа к средствам привлечения виновных к ответственности, а также к судебным и несудебным мерам урегулирования проблем.

Правозащитное движение "Бир Дуйно-КР", член FIDH, CSP, GNDR надеется, что высокий первый экономический Форум "ЕС-Центральная Азия" включит как в процесс обсуждений компонентов форума, так и в документе по итогам, новую стратегию внедрения комплекса Руководящих принципов в сфере бизнеса и прав человека, создающего впервые в истории глобальный стандарт по предотвращению и устранению риска негативных воздействий на права человека, связанных с бизнесом в регионе Центральной Азии.