В Бишкеке состоится первый digital-спектакль "Город во мне"

6 октября жители Бишкека могут увидеть первый цифровой спектакль. Театр МЕСТО Д при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан" представляет свой самый смелый замысел - digital-спектакль "Город во мне". Новое технологичное шоу является частью арт-фестиваля МИКСТУРА, которая продолжается в Кыргызстане с октября до конца 2021 года.

"Город во мне" - это спектакль в приложении, который погрузит зрителей в новый формат аудиального нарратива.

"Как театр мы уже 15 лет привносим и создаем новые тренды и в этом году в рамках фестиваля МИКСТУРА, мы решили попробовать совершенно иной формат, - рассказывает Руководитель театра МЕСТО Д Александра Багдасарова, - мы придумали очередную сумасшедшую идею и попытались перенести наш перформанс в телефон через специально-разработанное приложение".

Премьера состоится 6 ноября в 15.00 вход свободный. Сбор зрителей пройдет на Нулевом километре (рядом с к/т "Ала-Тоо"). Внимание: при себе зрителям обязательно иметь смартфон с полным зарядом батареи, наушники и бесперебойный мобильный интернет.

Мероприятие проходит в рамках арт-фестиваля МИКСТУРА при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан. МИКСТУРА призывает общественность познакомиться с альтернативными видами искусства в Кыргызстане, тем самым поддерживая развитие культурного разнообразия в стране.